Mundial 2022: la tierna dedicatoria de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul por la convocatoria a la Selección

A menos de diez días de que comience el evento deportivo más esperado por los argentinos, publicaron la lista oficial de los jugadores que representarán al país vistiendo la camiseta de la selección argentina. Aunque ya era de público conocimiento los nombres integraban al plantel, el hecho de oírlos de la voz del propio Lionel Scaloni fue suficiente para que se desatara un estallido de emoción entre millones de hinchas.

Como era de esperarse, las redes sociales hicieron eco de dicha alegría y, entre los miles de tuits y posteos que siguieron a la noticia, se destacó la dulce dedicatoria de Tini Stoessel a su novio, Rodrigo De Paul, quien cumplirá un sueño al viajar a Qatar con el resto de sus compañeros.

Una vez publicado el video en cuestión, el mediocampista corrió a su perfil de Twitter para expresar su felicidad. “El sueño se hizo realidad. No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una copa del mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de como llevaremos nuestra bandera. Ahora si, más juntos que nunca”, escribió, junto a una foto suya besando la casaca celeste y blanca.

El tierno mensaje de Tini Stoesel para Rodri De Paul

Su mensaje no solo fue celebrado por miles de usuarios, sino que recibió una tierna respuesta de quien es su pareja hace poco menos de un año. “Estoy tan orgullosa de vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón”, tipeó la artista y acompañó el mensaje con una serie de emojis de corazones con los colores de la bandera nacional. A modo de respuesta, él le escribió algo tan simple como significativo: “Te amo Titi”.

La respuesta de Rodri De Paul a Tini Stoessel

Este romántico intercambio se dio en un contexto muy particular ya que, semanas atrás, la que fue considerada como la pareja del año se vio envuelta en una serie de rumores que indicaron que estarían a punto de dar a conocer su separación.

A mediados de octubre, el deportista enfrentó una lluvia de críticas tras pedir una licencia en el Atlético de Madrid para atender ciertos asuntos familiares, solo para ser visto acompañando a Tini en la ceremonia de los Premios Billboard. Esto no solo le ganó la desaprobación de los hinchas, sino también habría provocado el enojo de sus colegas.

La imagen que causó revuelo en las redes sociales donde se lo vio a Rodrigo De Paul Instagram @zacariasguedes

Pasada dicha crisis, desde diversos programas dedicados al mundo de la farándula aseguraron que, en base a este episodio y al gran nivel de mediatización que alcanzó este nuevo noviazgo, ambos habían tomado la decisión de separarse. Sin embargo, aseguraron que no lo blanquearían hasta pasado el Mundial o, incluso, esperarían hasta entrado el 2023.

“Del entorno de Camila Homs lo que me dicen es: ‘Probablemente te salgan a desmentir porque está decidido que la noticia se dé después del mundial’. Pero me dicen que es un hecho, que la separación está concretada y que no habría vuelta atrás”, sentenció Luli Fernández durante Socios del espectáculo (eltrece).

Aseguran que Rodri De Paul y Tini Stoessel están en medio de una crisis

Separados o no, en este momento, tanto Tini como De Paul están enfocados en otros sucesos más importantes, como es el caso del Mundial. Una vez terminado, ya saldrán a desmentir o a confirmar las sospechas que surgieron en estas últimas semanas.

