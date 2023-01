Camila Homs sufrió un accidente casero en Punta del Este e hizo un pedido desesperado a sus seguidores

escuchar

Camila Homs disfruta del verano del 2023 bajo el sol de Punta del Este (Uruguay), en compañía de sus hijos, Francesca y Bautista. En medio de la polémica separación con su expareja, Rodrigo de Paul, la modelo posó alegre en las playas del país vecino. Pero también vivió un inesperado accidente casero durante sus vacaciones, que relató a través de las Stories de Instagram y pidió ayuda a sus seguidores: “¡No sé cómo sacarlo!”.

“Qué hermosura es la gotita... Se me explotó un pomo en la mano... ¡No sé cómo sacarlo!”, escribió Homs en su posteo, junto a una imagen de la mano llena de pegamento tras el incidente. Además, justo coincidió con el 4° cumpleaños de su hija mayor, Francesca, este domingo. “Mi bebé cumple cuatro y quiero llorar. ¿No les pasa que se melancolizan cuando sus hijos cumplen años?”, expresó la modelo.

Camila Homs relató el accidente casero que sufrió en Punta del Este. Instagram: camihoms

Con este motivo, Cami Homs dedicó un emotivo posteo a la cumpleañera. “Cuatro años de magia todos los días. De darme fuerzas cuando no las hay, de iluminarme los ojos, de amarte inalcanzablemente, de confirmar que sos la nena más mágica que hay”, escribió. Y agregó: “Mi compañera por y para siempre. Tu mamá te ama con todo el alma y más”.

Le dedicó un emotivo mensaje a la cumpleañera. Instagram: camihoms

En tanto, la modelo habría llegado a un acuerdo millonario con su expareja, el futbolista Rodrigo de Paul, tras su escandalosa separación. Según revelaron en Los Ángeles de la Mañana (América TV), los abogados de Homs “pidieron 50 mil millones de dólares por mes, todas las propiedades en la Argentina, viajes todos pagos, la flota de autos, que se le sponsoree un emprendimiento personal y una cuenta en Nueva York para depositar dinero”. Pero la otra parte no aceptó la propuesta y, finalmente, el acuerdo cerraría en “el 10% del sueldo neto de De Paul como cuota mensual (30 mil dólares), un departamento en el edificio y una suite en Puerto Madero, dos Range Rover, 150 mil dólares en una cuenta y también dinero cada 45 días para que Camila pueda llevar a sus hijos a España”.

La filtración de los chats entre Homs y De Paul

En medio de la polémica tras su ruptura y la confirmación del noviazgo del futbolista con Tini Stoessel, a quien De Paul visitó tras consagrarse como campeón del Mundial de Qatar 2022, se filtró una conversación por WhatsApp entre la expareja, cuya veracidad fue confirmada por la modelo. “Ya decidiste que no venga a la final por querer ser vos protagonista donde no lo sos. Así que ella decide todo y yo voy a hacer lo que ella quiere porque es más importante que yo. Mi prioridad, a ver si te entra en la cabeza”, se lee en la captura de pantalla.

La conversación entre Camila Homs y Rodrigo de Paul (Foto Twitter @elejercitodelam)

“Creete eso para no creerte lo sor*** que fuiste y que tu capricho valió más en ese momento”, respondió la modelo. Y agregó: “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el or***”.

Camila Homs habló de los chats

En medio de la discusión, el futbolista de la albiceleste contestó: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. Cómo no me di cuenta antes”. Y Homs cerró: “¿Viste? Y tranqui, que puedo ser mucho peor”. “Lo de los chats es verdad, son chats míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno, familiar. Pero me shockeó verlo”, reveló la mamá de Francesca y Bautista desde sus vacaciones en Punta del Este.

