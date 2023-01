Cómo era Daniela antes de entrar a Gran Hermano: el increíble cambio de look y un detalle especial en los ojos

escuchar

Daniela Celis es una de las participantes más polémicas de las últimas semanas en la casa de Gran Hermano (Telefe). Luego de su reingreso por el repechaje, prometió cobrarse venganza contra quien era su pareja, Thiago Medina, por sus comentarios contra ella. Desde entonces se ganó el apodo de Venganiela, pero previamente el público la llamaba Pestaniela, por la gran importancia que mostraba por la estética, puntualmente por el uso de pestañas y uñas postizas. Y su aspecto físico, es el que hoy está en boca de todos al salir a la luz diversas imágenes de los looks que tuvo la jugadora antes de ser conocida.

Con su larga melena morocha, pestañas prominentes y extensas uñas, Daniela ingresó a la casa de Gran Hermano y durante su estadía intentó mantener su imagen a pesar de los escasos recursos que tiene, propio del aislamiento. En diversas ocasiones, fue el propio Santiago del Moro quien se encargó de enviarle insumos para el mantenimiento de sus uñas. Pero no siempre la joven oriunda de Moreno tuvo ese look, sino que durante su adolescencia atravesó por diversos cambios, sobre todo en su cabellera.

Daniela lució diversos looks en su cabello (Captura video)

La exploración en los perfiles de sus redes sociales dejó al descubierto que la participante no dudó en pasar por diferentes looks. Imágenes que datan desde el 2014 - cuando tenía 17 años- la muestran con un pelo corto y platinado, el contraste de su actual aspecto. Pero no se trata del único cambio radical sino que los peinados de Daniela fueron variando en más de una oportunidad, como lo demuestra otra foto de aquella época en la que luce un llamativo cabello con colores fantasía, con un barrido naranja y fucsia, que combinaba con lentes de contacto color celeste, un boom en tendencia entre los adolescentes de aquella época.

Los llamativos looks de Daniela sorprendieron a los usuarios en las redes (Foto Facebook Daniela Celis)

Estos dos cambios radicales llamaron la atención de los usuarios en redes sociales, tanto que dudaban que se tratara de la participante de Gran Hermano. Sin embargo, son imágenes extraídas de su cuenta de Facebook. Allí mismo compartía las diversas actividades que realizaba con su profesión de estética, donde nuevamente se notan los cambios en su imagen. Otro look infaltable que lució fue la melena con corte bob asimétrico y en color rojo. El rubio tampoco le faltó, con esta tonalidad, en lo que se llama balayage, que se trata de una técnica que se aplica desde medios a puntas con tonos más claros que el cabello natural.

Daniela se animó a las tendencias de la época (Foto Facebook Daniela Celis)

Un último look que se destaca es el que Daniela llevó por un largo tiempo, que se trató de un corte de capas corto, en su color natural morocho con algunas iluminaciones. El largo camino de looks dejan en evidencia que no tiene tapujos al atravesar cambios, al menos en su imagen, como lo declaró en diversas ocasiones, por ejemplo respecto a la cirugía estética que se hizo para colocarse implantes mamarios. “Siempre quise que me aceptaran y la cirugía cambió mi vida”, expresó al momento de ingresar al reality, que hoy la tiene como una de las grandes protagonistas del juego.

Daniela lució diversos looks a lo largo del tiempo (Foto Facebook Daniela Celis)

LA NACION