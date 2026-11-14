Cande Tinelli contó el verdadero motivo de su separación de Coti Sorokin: “Mucha soledad”

En enero de 2025, a menos de un año de su espectacular fiesta de casamiento para 400 personas, Candelaria Tinelli y Roberto Fidel “Coti” Sorokin le pusieron punto final a una relación de seis años que tuvo varias idas y vueltas, separaciones y reconciliaciones, peleas mediáticas y presuntas infidelidades. Si bien algunos pensaron que, como lo hicieron antes, podían volver a estar juntos, eso no ocurrió. Ahora, un año y medio después, la influencer contó el motivo por el cual no llegaron a celebrar su primer aniversario de casados.

“La gente cree que fui breve porque estuve casada un año, pero yo estuve en pareja seis años también con él”, sostuvo Candelaria en Ángel responde (Bondi Live) el viernes 13 de noviembre. “La fiesta fue divina, nos re divertimos”, comentó Ángel de Brito, en referencia a la boda que tuvo lugar el 24 de febrero de 2024 en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. “Salvo Marcelo [Tinelli], que se fue. De repente empezó: ‘Me voy a dormir a Lolo...’ Bueno, está bien, lógico, nunca más volvió”, lanzó el conductor. “Lelé” admitió que no le gustó para nada la actitud que tuvo su padre: “Siento que la hubiese pasado bien. Él decía que se quedó con lo lindo de la fiesta”.

Cotu Sorokin y Cande Tinelli se casaron el 24 de febrero de 2024 y en enero de 2025 anunciaron su separación Gerardo Viercovich - LA NACIÓN

Pero aunque celebraron su amor con una fiesta soñada, la relación se terminó menos de un año después. Cuando De Brito le preguntó qué pasó con el intérprete de “Nada fue un error”, ella reconoció que hubo un “desgaste” y que la mudanza a España terminó perjudicándola.

“Nos empezamos a llevar un poco peor a partir del casamiento. También me costaba mucho esto de estar en España. Dejé muchas cosas acá, me arriesgué y dije: ‘Bueno, mi vida se va a construir allá’ y no fue tan fácil, la verdad”, admitió. Dijo que sentía “mucha soledad” porque él se iba de gira y, si ella no lo acompañaba, se quedaba sola en Madrid porque tampoco tenía amigos. En esta misma línea reconoció que es “un poco” complicado estar en pareja con un músico.

"Nos empezamos a llevar un poco peor a partir del casamiento", admitió Tinelli instagram.com/cotioficial/

Tinelli admitió ser celosa, pero aseguró que eso no fue motivo de conflicto. No obstante, dio a entender que Sorokin era “tóxico”. “Somos bravos los dos”, reconoció. Por último, dijo que una vez, cuando estaban “muy mal”, le revisó el celular a su pareja, pero que nunca volvería a hacerlo, insinuando que encontró algo que no le gustó nada.

Por su parte, el músico siempre fue más reservado al hablar de su vida privada. En una entrevista con LA NACION en septiembre de 2026, habló de su último disco Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer, el cual tiene varias referencias a su separación de Tinelli, y fue consultado si, como no habló públicamente del tema, prefería hacerlo a través de sus canciones. Frente a esto, respondió: “Eso lo hice siempre, siempre hablé a través de mi música. En todo, en cuestiones que tienen que ver con lo personal. Recién ahora que mis chicos están grandes hablo de ellos, por ejemplo. Nunca hablé de mis hijos, sí lo hice a través de mis canciones y de un modo bastante subliminal”.