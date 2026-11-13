Maxi López opinó sobre la pelea entre Wanda Nara y Mauro Icardi y fue tajante: “Nada me sorprende”

Hace una semana se produjo un nuevo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi en La Isla, Nordelta, que requirió intervención de la Policía, de seguridad privada, de sus respectivas parejas y también de una ambulancia por una presunta situación de violencia contra una de sus hijas. En medio del escándalo, quien dio su opinión fue Maxi López. Dejó en evidencia cómo ve, desde afuera, el nuevo escándalo mediático entre ellos y reveló cómo está hoy el vínculo con su exesposa.

“No voy a hablar del tema primero porque no la estoy acompañando, no sé la interna, entonces mantengo afuera de todo el tema”, sostuvo López en diálogo con Sálvese quien pueda (América TV). Frente a esto, el cronista Rodrigo Bar le preguntó su opinión por el video que se filtró de la pelea entre Icardi y Martín Migueles en la que la actual pareja de Nara le dijo: “Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy Maxi ni soy L-Gante, yo te rompo la boca”.

"Me mantengo al margen porque me parece que son cosas que tienen que resolverlas otras personas", dijo López sobre el conflicto entre Nara e Icardi Archivo

“No hablo. Estoy concentrado en mi familia, en mis cosas. Obviamente, los problemas que puedan haber de la otra parte los resolverán ellos”, sostuvo el exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina (Telefe). “Hay pocas cosas que me sorprenden. Me mantengo al margen porque me parece que son cosas que tienen que resolverlas otras personas”, arremetió y remarcó que no tenía ganas de hablar del tema.

López aseguró que las cosas entre él y Wanda Nara están bien

Por último, le preguntaron cómo está actualmente su vínculo con su exesposa y madre de sus tres hijos mayores, puesto que no asistió a la presentación de su película ¿Querés ser mi hijo? López explicó que ese día se encontraba en Uruguay por motivos laborales y, aunque aún no vio su debut en la pantalla grande, las cosas entre ellos están bien.

Los dichos de López llegaron horas después de que Martín Migueles rompiera el silencio tras la dramática situación que se vivió la semana pasada en Nordelta cuando, según trascendió, él y Nara habrían ido a “la casa de los sueños” luego de recibir un mensaje de ayuda de Francesca. “Hoy hablé con Migueles y lo que él me dice en líneas generales es: ‘Tengo miedo de que el juez me ponga una perimetral’. Lo dice en relación con las chicas. No que le importe lo de Icardi”, explicó Marina Calabró en Primicias Ya (América TV) sobre el temor que tendría de que lo separen de las niñas, tras la filtración del video en el que se lo ve discutir con Icardi.

La palabra de Martín Migueles tras el violento video en el que insultaba a Mauro Icardi

“Con respecto al video, me dice: ‘Icardi me venía insultando y yo reaccioné. Ese video no tiene contexto’. Él [Migueles] venía muy cargado porque la nena le había pedido auxilio a él. ‘La nena me llamó y por eso reaccioné’”, explicó Calabró. Por último, indicó que Migueles le dijo que tiene “la mejor” con María Eugenia “la China” Suárez, con quien se lo pudo ver en una foto conversar en medio del escándalo. “Me explicó que las niñas le contaron que la China les había dicho que él era una persona con la que se podía hablar, una persona que había ido a ayudar”, cerró la periodista.