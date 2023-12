escuchar

Candelaria Tinelli y Roberto “Coti” Sorokin disfrutan de su vida en pareja en Madrid, donde se instalaron hace tiempo, mientras planean su boda, prevista para marzo de 2024. Este fin de semana, la hija de Marcelo Tinelli utilizó su perfil de Instagram, donde acumuló más de cuatro millones y medio de seguidores, para denunciar una situación de “maltrato” que vivieron en un restaurante de la capital española. En tanto, un usuario de X, que presuntamente estuvo presente en el mismo local, dio otra versión de los hechos.

“Me tienen podrida estos lugares berretas que flashean estrellas Michelín”, apuntó Cande Tinelli en sus Stoires de Instagram, junto a una instantánea tomada en un restaurante en España al que acudió con Coti Sorokin. “No vengan. El peor sitio de Madrid, con la peor atención. Te echan de la mesa aunque consumas”, advirtió. Y agregó, posteriormente: “Nos echa el viejo. Trató mal a una mujer con un bebé. Un desastre”.

En tanto, el usuario de X (exTwitter) @SaizPa, quien aseguró estar presente en el restaurante que mencionó la hija de Marcelo Tinelli, dio su versión de los hechos. “Tenemos a dos argentinos sentados al lado”, comenzó. Y continuó: “Se presenta el camarero y les pide que se vayan, que llevan tres horas y no han consumido nada y que la mesa está reservada a las 9 a otra pareja. Él dice que es famoso, que tiene millones de seguidores y que no se mueve de la mesa”.

El usuario de X dio su versión en las redes sociales X: @SaizPa

“Llega el gerente a pedir educadamente que se retiren”, señaló el usuario, ante lo que, según su versión, Coti indicó que no pagaría las copas de vino que consumieron y que publicaría una mala reseña del restaurante.

El descargo de Cande Tinelli ante el episodio en el restaurante de Madrid

Ante la versión del presunto cliente que presenció toda la secuencia en el restaurante de Madrid, Cande Tinelli desmintió sus palabras y publicó un contundente descargo en sus Stories de Instagram. “No mientan. Eso no es así”, destacó. Y argumentó: “Estábamos hace menos de una hora, no llevábamos más de tres. Le dijimos al mozo que nos íbamos a sentar a tomar algo y, seguramente, también comer, que fue lo que hicimos”.

“Pedimos dos entradas y queríamos pedir el tercero [plato], cuando este señor vino enojado y nos dijo que nos teníamos que ir y nos levantaron todo”, advirtió la hija del conductor. Y prosiguió: “Coti y yo teníamos las últimas dos copas y le dijimos que no las cobrara, porque nos trajo la cuenta cuando estaban enteras. Por eso, no las íbamos a pagar. Si hay algo que no somos, es ratas”.

Cande Tinelli aseguró que el hombre les indicó que tenía la mesa reservada, aunque observó que muchas de ellas estaban libres. “No cuenten una versión que nada que ver”, advirtió. Y señaló: “El señor fue muy violento. Le dijimos que teníamos muchos seguidores en Instagram y que íbamos a hablar mal del lugar porque nos estaban maltratando. Después, hablándole con educación, nos terminó agrediendo”.

Y concluyó: “Uno de los empleados, muy agresivo, nos dijo: ‘Se tienen que ir’. Y, obviamente, pagamos. Cuando nos íbamos, me gritó: ‘Chao. A tomar por cu**’, y me fui tentada porque me pareció gracioso. Pero me parece grave. Una angustia y una situación de mier** que no tiene que pasar”.