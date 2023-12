escuchar

Faltan apenas dos semanas para revivir aquel día en el que los argentinos sintieron una felicidad inexplicable, en el que salieron a las calles, las vistieron de celeste y blanco y las musicalizaron con “Muchachos”. El 18 de diciembre se cumplirá el primer aniversario de la agónica final del Mundial de Qatar 2022, donde la Argentina le ganó a Francia y levantó la Copa del Mundo después de 36 años.

Si bien pasaron casi 365 días, lo cierto es que la fiebre mundialista no cesa y con motivo de alimentarla aún más, el 7 de diciembre se estrena en los cines Elijo Creer, la película oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que recorrerá el camino que hizo la selección argentina hasta subirse al podio. Contará con testimonios de los jugadores y el cuerpo técnico. Pero eso no será todo: el encargado de poner la voz para narrarla fue el propio Ricardo Darín.

Ricardo Darín es el narrador de la película Elijo Creer

El viernes y desde Valencia, España, el actor dialogó con Todo Pasa (Urbana Play) sobre su participación en la película y rememoró todo lo sucedido no solo en el Qatar, sino también en la Argentina durante los festejos. Fue entremedio de este relato donde Darín se sinceró sobre algo que le generó una gran preocupación y también sobre un gran temor personal que desarrolló con el tiempo.

En diálogo con Matías Martin, reflexionó sobre la “fraternidad que se sintió entre la gente” tras el triunfo de “La Scaloneta”. “Yo estaba preocupado por el pibe que estaba subido al semáforo”, admitió, por temor a que se pudiera caer. “Cuando nos enteramos de que los chicos (los jugadores) iban a recorrer la ciudad de Buenos Aires -que por supuesto no llegaron al Obelisco, no había forma- en un micro que tenía terraza, que no tenía techo, dije: ‘¡No! Va a haber algún bo***o que se va a tirar’. ¡Y pasó!”, rememoró.

“Mucha gente en altura, semáforo, árbol, techo de parada del bondi; en España surgió algo muy particular y les agarró como una obsesión para saber qué nos pasaba porque nos subíamos a cosas en altura. ¿Vos le encontraste alguna respuesta?”, quiso saber Emilse Pizarro. “Yo creo que es porque somos todos enanos. En la NBA no te pasa eso”, comentó Ricardo, lo que valió las risas de todo el estudio.

“Esa cosa de ver todo de arriba, de ascender, de tener una perspectiva única y de poder contarla. Había pibes que estaban subidos a los semáforos o a los postes de luz, que son mucho más altos, con el móvil en la mano tratando de tener esas imágenes; lo que todo el mundo quería atesorar; retener eso de por vida. Yo creo que es esa la explicación”, reflexionó el protagonista de Argentina, 1985.

“Ante las multitudes, sufro”

Estas palabras le dieron pie para hacer una revelación personal sobre el temor que le produjo esa situación que aconteció. Si bien dio cuenta de que entendía el sentimiento, sí admitió que, en general, lo considera una impudencia. ”Yo sufro; ante las multitudes sufro; lo primero que me pasa es sufrir, porque soy alarmista”, reconoció.

Cuando los campeones del mundo llegaron a la Argentina, millones de personas salieron a la calle para celebrar con ellos Ricardo Pristupluk - La Nacion

Fue entonces, cando intervino el conductor y le comentó que él mismo le había reconocido que no fue a Qatar por su fobia. Esto le dio pie para preguntarle si en los festejos había salido a la calle a dar una vuelta y celebrar. Fue ahí cuando Darín reconoció entonces uno de sus grandes temores. “No, no puedo. Desarrollé una especie de fobia a la multitud, en algunos casos con razón, en otros porque es una fobia y no necesariamente tiene que tener razón, porque es algo incontrolable”, indicó.

En este sentido, hizo una salvedad y explicó que si el número de gente es “más o menos razonable”, puede bancárselo, no obstante, si la situación está fuera de control, no la pasa bien. El actor dejó en claro que elige celebrar puertas adentro y evitar exponerse a lugares donde se concentre demasiada gente.