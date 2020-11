Viviana Canosa se refirió al "atentado" que ocurrió cerca de la casa de Mauricio Macri Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2020 • 14:04

La conductora de Nada personal, programa que se emite de lunes a viernes por El Nueve, fue tajante al referirse a la bomba casera que explotó a metros de la casa del expresidente Mauricio Macri.

"Estoy extrañando seriedad. Hoy hubo un atentado explosivo a media cuadra de la casa del expresidente Mauricio Macri. La verdad que quiero decirlo porque si esto hubiera pasado con Cristina, con Alberto en Olivos a media cuadra de la casa de Cristina Fernández de Kirchner o en la casa de cualquier diputado, no importa de qué partido...", comenzó diciendo la periodista.

"Yo no puedo creer, que ni el oficialismo ni la oposición, se la pasan 'pelotudiando' en Twitter, solidarizandose con que matan vacas y la gente se come un bife de chorizo, dan vergüenza. Nos hemos convertido en unas mierd...s. Esto que pasó en la casa de Macri, si es un explosivo, si fue una bomba, si fue un atentado, lo que fuere nadie dice nada, el jefe de Gabinete no dice nada, María Eugenia Vidal, Larreta, alguien", continuó Canosa indignada.

Y agregó: "Me encantaría verlos en Twitter, escriben cualquier estupidez todo el tiempo, esto es grave. Explotó una bomba a metros de la casa de Mauricio Macri. Nadie dijo nada, son una vergüenza".