La indignación de Georgina Barbarossa con Viviana Canosa: “Ensuciaste a medio planeta sin tener ninguna prueba; sos una atrevida”

Georgina Barbarossa no pudo ocultar su enojo luego de que Viviana Canosa anunciara que accionará judicialmente contra Fabiola Yañez por sus polémicos dichos en una entrevista con Ángel De Brito, en la que dejó entrever que la relación entre la periodista y Alberto Fernández excedía lo estrictamente profesional.

“Con qué tupé y con qué cara vas a iniciarle acciones legales vos que ensuciaste a medio planeta sin tener ninguna prueba. Te metiste tanto con tanta gente para tener prensa y ser el ombligo del mundo, que hasta te metiste con mi marido porque yo defendí a Lizy Tagliani; me mencionaste en la causa penal, atrevida”, expresó indignada en su programa de Telefe A la Barbarossa. La actriz y conductora se refería a la denuncia que Canosa hizo en abril, en la que relacionó a varios famosos con una supuesta red de pedofilia.

Viviana Canosa iniciará acciones legales contra Fabiola Yáñez tras las declaraciones

Y continuó: “Estoy podrida, porque quedó como establecido que mi marido era narcotraficante; realmente sos una caradura y una mentirosa. No tenés cara, no sé cómo educás a tu hija, no tenés ética”, apuntó.

La conductora cerró su descargo con un mensaje contundente: “Ahora alegrate de que te nombró Angelito [De Brito] y de que tenés prensa, porque es de la única manera en que la gente se acuerda de vos, no existís, tenés tanta mala leche que nadie se acuerda de vos”.

“Una relación cercana e íntima”

En medio de su conflicto judicial con Alberto Fernández, Fabiola Yáñez realizó explosivas declaraciones en relación con los supuestos romances que el expresidente habría mantenido con otras mujeres mientras estuvieron en pareja. Según su testimonio, existió una “relación cercana e íntima” entre Fernández y Viviana Canosa, que habría trascendido el plano profesional.

Tras la viralización de los comentarios de la exprimera dama, Canosa aseguró que demandará a Yánez. “Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor”, escribió la comunicadora en sus redes sociales. Además, a través de su programa de streaming en Carnaval, la periodista dijo: “Esa delincuente llamada Fabiola Yáñez osó hablar de mí, calumniarme, decir barbaridades y la verdad que no me lo voy a bancar”.

Los comentarios de Yánez sobre el supuesto vínculo entre Canosa y Fernández ocurrieron durante una conversación de la exprimera dama con Ángel De Brito en LAM. La entrevistada afirmó que su expareja “tenía muchas amantes” y dijo que los episodios conocidos públicamente no habían sido casos aislados. El conductor quiso saber entonces si Canosa formaba parte de ese supuesto grupo.

La referencia no fue casual, dado que Canosa fue una de las figuras televisivas más críticas del gobierno de Fernández durante 2020 y su confrontación pública con el por entonces mandatario contrastaba con versiones que sugerían un vínculo más estrecho entre ella y él.

“Me dijo que le pidió la Secretaría de Comuniación”

Cuando De Brito quiso saber qué explicaciones daba Fernández a su ex sobre el vínculo con Canosa, Yáñez apuntó: “Me dijo que ella le había pedido la Secretaría de Comunicación y como él le dijo que no, Viviana Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar cuando antes su relación era muy, muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, muy de verse todo el tiempo, muy de esas entrevistas que hasta vergüenza ajena daban, porque la verdad es que solo faltaba que se le tirara encima”, mencionó.

NurPhoto - NurPhoto

“¿Se lo quería levantar o se lo levantó?”, apuntó el conductor, y la entrevistada zanjó: “Él nunca reconoce nada”. Al ser consultada por De Brito sobre esas desmentidas, Yáñez insistió en que Fernández nunca reconoció ninguna de las relaciones que se le atribuyeron y aseguró que esa actitud se mantuvo a lo largo de su vínculo.

En la entrevista, Yáñez volvió a remarcar que la existencia de varias relaciones paralelas había sido un elemento central de los conflictos que atravesó durante su convivencia con Fernández y consideró que, para ella, fue un patrón sostenido en el tiempo.