Canta Conmigo Ahora: Chayanne sería el reemplazante de Cristian Castro en el programa de Tinelli

Marcelo Tinelli se encuentra en la preparación de una nueva edición de Canta Conmigo Ahora a partir del recibimiento positivo por parte de la audiencia. La propuesta de El Trece consiste en un concurso de canto con 100 jueces, un formato que pelea contra La Voz Argentina (Telefe) por el rating de la noche.

El conductor busca renovar el nuevo plantel de artistas que evaluarán la destreza vocal de los participantes. En ese sentido, trata de convocar jurados internacionales, tras la participación de figuras como Cristián Castro y “El Puma” Rodríguez en la primera edición del programa.

La periodista Laura Ubfal reveló en su programa Gossip que un artista con muchísimo éxito en Argentina sería uno de las posibles figuras que la producción de Laflia querría incorporar. Se trata del cantante y actor portorriqueño Chayanne, quien es muy querido en el país y conoce personalmente a Tinelli.

Además, la periodista sumó más información sobre el desembarco del artista en Canta Conmigo Ahora. “Voy a contar la verdad. Hubo comunicación entre la producción de Chayanne y la producción de Marcelo Tinelli. Esto es verdad”, indicó.

Sin embargo, es posible que no ocupe un lugar en el panel del jurado, pero podría participar en algunos en un programa especial. “Lo que no es verdad es que Chayanne pueda ser jurado. Porque es una figura mayor y no está para sentarse como jurado del Canta Conmigo Ahora, pero lo que me contaron, de muy buena fuente, es que puede ser que Chayanne venga a hacer una o dos galas a Canta Conmigo Ahora. Hay un acercamiento para que pueda estar”, agregó Ubfal.

Chayanne podría incorporarse a la nueva edición de Canta Conmigo Ahora Instagram

A su vez, según el portal de Ubfal, ya hay una lista de posibles candidatos convocados para renovar el panel de los 100 jurados, pero todavía no hay confirmaciones.

La segunda edición del programa se llevaría a cabo a partir de comienzos de octubre y hasta fin de año, al mismo tiempo que se estrene la esperada vuelta de Gran Hermano en Telefe.

Jurados internacionales

Este año se destacó la participación en el jurado en el nuevo programa de Tinelli de Cristián Castro y “El Puma” Rodríguez. No obstante, se reveló que hay una fuerte tensión entre ambos.

La rivalidad entre los dos artistas internacionales parece que se provocó por el enojo de “El Puma” por cómo se ha destacado Castro en el último tiempo por sus looks, además por el gran cariño que tiene todo el equipo de Canta Conmigo Ahora por él.

Según informó Luli Fernández en Socios del Espectáculo, la relación se terminó de quebrar a partir de una reunión en que agasajaron al mexicano y el venezolano quedó afuera. “Este último fin de semana a Cristián Castro lo invitaron a un asado espectacular. Lo hizo uno de los jurados de Canta Conmigo Ahora y al Puma no lo invitaron. Igual, el Puma se había ido a Miami”, señaló la modelo.

Castro se lleva todas las miradas en el concurso de canto. El último jueves, este tomó el escenario y deslumbró a la tribuna con su canción “No podrás”. Además del jurado, todos los presentes jugaron el juego como si de verdad no supieran de quién se trataba.