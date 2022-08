Cantó una versión explosiva de un clásico de Mercedes Sosa y emocionó a la Sole: “Aguante las mujeres en el folclore”

Este jueves, La Voz Argentina (Telefe) salió al aire en vivo ya que por primera vez la votación del público comenzó a ser fundamental en el desarrollo del programa. Por votos, debían decidir quién volvería al certamen de los participantes que habían quedado eliminados en las audiciones a ciegas. Por otro lado, comenzaron las presentaciones en vivo, en la que ahora decide también el público quién sigue y quién no. Una de las participantes que dio de qué hablar fue Luciana Araya, que hizo una emblemática canción de folclore y emocionó a todos.

Por recomendación de los coaches, algunos participantes se volvieron a presentar en un programa llamado El Regreso, que iba en paralelo a los knockouts del programa de canto.

Estos participantes eran Naiquén, Polina, Marco e Isabella, que se presentaron en el comienzo de la noche y luego el público fue el encargado de decidir a través de votaciones telefónicas. La que volvió al programa fue Naiquén, quien se llevó más de la mitad de los votos y eligió al Team Montaner. Tras este segmento, el público decidió quién avanzaría a la instancia de las presentaciones en vivo.

La Voz Argentina: Luciana Araya interpretó “Juana Azurduy” de Mercedes Sosa

La primera en presentarse fue la jujeña Luciana Araya, del Team Soledad, quien interpretó “Juana Azurduy” y con su caudal de voz logró emocionar hasta las lágrimas a su coach.

“Con una energía enorme, una canción complicada. Yo te felicito porque además tu interpretación es tan real que uno se contagia”, le manifestó Ricardo Montaner tras la presentación.

Por su parte, Soledad Pastorutti declaró: “No lo puedo creer. En realidad sí, lo pasamos en el ensayo y fue genial. Pero quiero decirte que sos una guerrera Luciana y lo demostraste en este escenario”. Luego enfatizó: “Viniste acá a buscar un lugar espectacular y es tuyo. Realmente me hiciste emocionar y me hiciste pasar por todas las sensaciones que uno puede llegar a tener cuando escucha una canción. Todas lindas. Te felicito, me hiciste sentir muy bien. Aguanten las mujeres en el folclore”.

Tras la devolución de dos de los coaches, Luciana se expresó: “Realmente, muchas gracias por permitirme cantar esta canción que no solo hace alusión a una gran heroína que tuvimos como Juana Azurduy, sino que también hace alusión a la fortaleza que tenemos las mujeres.

“Es una cosa que te tiembla el cuerpo al solo cantarlo. Uno empieza a meterse en la guerra... en la guerra que, a veces, también es la vida por cómo la luchamos. Es una canción que canté cuando era chiquita y ahora lo hice por primera vez en un escenario”, concluyó la participante.

¿El preferido de la Sole? Quién es Damián Ayala, el correntino que revolea el poncho

La semana pasada se enfrentaron los representantes del Team Soledad Pastorutti, Damián Ayala y Nicolás Rearte, en el marco de los knockouts de La Voz Argentina (Telefe). La competencia estuvo reñida y los coaches no se animaron a inclinarse por alguno de los dos, ya que ambos demostraron sus dotes en el folclore y sorprendieron al público.

El primero en subirse al escenario fue Damián, quien en la primera etapa del certamen había logrado que las cuatro sillas se dieran vuelta por él y se llenó de elogios por parte de los coaches. “No es una voz muy común al folclore. De repente, me parecías un artista de otro género cantando folclore y haciéndolo muy bien. Eso te hace diferente a muchas propuestas”, explicó Soledad Pastorutti en aquel momento, luego de emocionarse hasta las lágrimas.

En esta ocasión, el correntino de 24 años interpretó, con su guitarra, “El Cielo del Albañil” de Tarragó Ros y Teresa Parodi, y volvió a deslumbrar los oídos de los jurados.

Soledad Pastorutti manifestó que se sentía orgullosa y tenía una elección muy difícil, ya que ambos lo hicieron muy bien. “Yo creo que no ganó ninguno, o ganaron los dos para ser más justa”, introdujo la cantante de folclore que no titubeó en ningún momento y se mostró segura de su elección al inclinarse por uno de sus participantes más queridos: Damián Ayala.