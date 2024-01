escuchar

La casa de Gran Hermano (Telefe) comenzó su ciclo con una infinidad de peleas, discusiones e, incluso, sanciones. Los dos bandos que se formaron en el reality hicieron que el programa tuviera una gran cantidad de clips y contenido, semana a semana. La última gran pelea fue entre dos de las líderes, como lo son Isabel y Juliana, conocida como ‘Furia’, quienes se enfrentaron en una fuerte discusión que sorprendió a más de uno dentro de la casa.

La pelea se originó a partir de un robo de huevos por parte de Juliana para el día siguiente. La participante los guardó dentro de la riñonera y Gran Hermano le advirtió que estaba prohibido, ya que se trataba de un accesorio exclusivamente para los micrófonos.

La participante llevó rápidamente un termo, un plato y los huevos a la habitación, donde su grupo se reía de sus travesuras, mientras que Isabel dormía.

En el siguiente clip mostrado en El Debate, Juliana se refirió a Isabel como la “reina mayor” y la más grande de la casa, que ya se había despertado, le respondió: “No, querida. No me levantó, yo fui al baño...”. Rápidamente, Furia acotó: “¿Por qué saltaste si no hablé de vos?”. Pero su compañera tuvo un insulto como respuesta.

El cara a cara entre Juliana e Isabel

Pero la pelea entre ambas no quedó ahí, porque este martes por la noche, Santiago del Moro estrenó el cara a cara entre las dos participantes.

El conductor las invitó a las jugadoras a que se dijeran todo en un mano a mano en el SUM de la casa. Tanto Juliana como Isabel hicieron un repaso de todas las actitudes y frases que les molestaron para que actualmente estén distanciadas.

“Charla productiva”, cerró Isabel, contenta por los minutos cara a cara con su enemiga dentro de la casa, mientras que Juliana indicó: “No creo que seas vos a la que no le guste mi perfil, sino Sabrina”. Además, agregó que la ve como una mujer fuerte dentro de la casa. Ambas se abrazaron y volvieron al living con sus compañeros.