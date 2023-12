escuchar

Desde que comenzó, hace casi un mes, la nueva edición de Gran Hermano (Telefe) da mucho de que hablar, ya que son muy diversas las personalidades de los participantes que se encuentran jugando para llegar a la final de la competencia. Una de las más polémicas es Sabrina, quien entró un día más tarde a la casa y no fue tan bien recibida por algunos hermanitos.

Con su avasallante personalidad generó todo tipo de reacciones entre sus compañeros. Además, cuando ingresó, comenzó una fuerte estrategia para dividir los grupos y se enfrentó muy fuerte con Furia, quien decidió ponerle un peculiar apodo, que se dio a conocer en las últimas horas.

Sabrina y Furia dividieron la casa en dos

Su enemiga dentro de la casa le dice niña Bratz, haciendo referencia a las muñecas que a partir de los años 2000 compitieron fama con las clásicas Barbies.

Por su parte, Sabrina se presentó a sí misma como la “Barbie camionera” y reconoció que, si bien es contadora, su mayor ambición es ser famosa. Para lograr su objetivo, comenzó a realizar contenido en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 400 mil seguidores, y por ese motivo decidió entrar a la casa de Gran Hermano.

La charla de reconciliación entre Sabrina y Furia en Gran Hermano

En medio de una guerra entre ellas, Sabrina fue a buscar a Furia para hablar a solas y aclarar las cosas. “Furia, realmente, de corazón, te quiero preguntar qué es lo que te afectó de lo que yo te hice. Te juro que con vos, a la noche me tapo la cara y me río boluda, porque me cago de risa con vos, pero me cuesta mucho no sentirme cómoda riéndome con vos, porque no soy una persona falsa, no me sale”, lanzó, abriendo su corazón.

Y agregó: “Para mí, vos sos igual que Licha, que Carla, que Isa y cada uno de los que están acá. Cada uno tiene cosas bellas y malas”. Luego de aclarar los tantos, le preguntó si la podía abrazar, por lo que cerraron la charla con una muestra de cariño.

De todas formas, Furia le remarcó que aún pertenecen a grupos distintos y que por ahora no van a ser amiga, pero que pretende que la relación mejore.