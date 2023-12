escuchar

Desde que este martes se supo que Joel Ojeda y Rosina Beltrán se conocían desde antes de Gran Hermano 2023 (Telefe) y que incluso protagonizaron una breve historia de amor, el público está expectante sobre qué pasará con estos dos participantes. Después del beso que le dio el azafato a la uruguaya esta tarde delante de todos por su cumpleaños, muchos quedaron sorprendidos, sobre todo Emmanuel Vich.

El peluquero, que tiene un vínculo cercano con Joel, se quedó solo en la habitación con él, y el azafato no aguantó sus ganas de contarle que conocía a Rosina desde antes de entrar en la casa y que su primer encuentro había sido este año. Además, también le admitió que está enamorado. “El destino fue muy loco. La primera vez que la conocí y cómo la conocí. Nadie de acá de la producción lo sabía porque no tengo ni una sola foto, no tengo nada con ella. No la sigo en redes, no nada”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Era imposible que pase lo que pasó”. Sorprendido, su compañero lanzó: “¿Me estás jodiendo bol***? Ay, qué emoción. Qué icónico”. Al escucharlo, Joel le dijo: “¿Entendés por qué me siento cómo me siento? Porque no soy tan idiota que la conozco hace dos semanas y estoy haciendo alto show. Si fuera otra persona u otra situación me chu** un huevo. Pero fue una historia reciente, de este año y fue muy fuerte para los dos”.

En ese sentido, Emmanuel lo interrumpió y le preguntó por qué no estaban juntos. “Es lo que yo re quiero. Nos unió el destino la primera vez de una manera... ella es de otro país, ni siquiera vive en este país, tengo cien cosas que me pasaron con ella y me la crucé en la calle. Era una en un millón”, indicó.

Emmanuel contando el secreto de Joel (Foto: Captura TV)

Vich le preguntó si no lo sabía más nadie y él le respondió que no. “Yo confío en vos ciegamente”, completó y el peluquero le dijo: “Yo no voy a contar nada, te lo prometo”. Pese a la promesa, minutos después, Emmanuel se dirigió a la habitación donde estaban los chicos y reveló el mayor secreto del hermanito, rompiendo rápidamente su promesa.

LA NACION