En el marco de una nueva Gala de nominación, que tuvo desde un principio en placa a Juliana ‘Furia’ Scaglione y a Williams ‘el Paisa’ López, luego de la sanción que recibieron por parte de Gran Hermano, este miércoles una de las concursantes hizo la tercera espontánea desde que comenzó el reality que se emite por la pantalla de Telefe.

Catalina Gorostidi se acercó al confesionario y le preguntó al dueño de la casa más famosa del país si alguien había hecho la espontánea. Ante la respuesta negativa del “Big”, la concursante no dudó en llevarla a cabo: abrió el sobre que está dentro de uno de los cubos de vidrios y escribió los dos nombres a quienes le iba a dar sus votos.

Catalina hizo la nominación espontánea contra Lisandro y Sabrina Telefe

Horas más tarde, mientras Santiago del Moro conducía la Gala en vivo, la primera en emitir su voto fue Catalina, quien frente a la cámara tuvo que dar los motivos de su elección. “Tres votos para Lisandro. Las razones son más que nada porque no me gustan las personas muy narcisistas, que se hacen exponer todo el tiempo. A mí nunca me gusta que me digan lo que tengo que hacer y me parece que es una persona que todo el tiempo quiere mandar en la casa y es algo que no me gusta. Si bien no me cae mal, porque estos últimos días nos estuvimos llevando todos mucho mejor, quiero que se vaya”, comentó.

Al momento de dar los motivos de sus otros dos votos, explicó: “La segunda es Sabrina, que ayer pudimos tener una charla mejor con ella y noto que es una persona que divide un montón al grupo, que se hace mucho la víctima y a mí la falsedad en esta casa no me va”.

En ese sentido, reveló que no era a Sabrina a quien quería votar, sino a Florencia. “Te soy sincera, yo quería votar a Florencia, pero creo que me fui de boca con lo que dije y tenía miedo que me suspendan los votos”, lanzó.

Cabe destacar que la nominación espontánea consiste en otorgarle 3 votos en contra a un compañero y 2 a otro, diferenciándose de la habitual, en la que solo se puede nominar con 2 votos a una persona y con 1 voto a la segunda elección.

