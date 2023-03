Carmen Barbieri fue contundente sobre su relación con Guido Kaczka tras su ausencia en Los 8 escalones

escuchar

Carmen Barbieri se ausentó días atrás de Los 8 escalones del millón (eltrece) y surgieron los rumores de que existiría cierta tensión de parte del conductor del programa, Guido Kaczka, y una persistente molestia por parte de la producción. El lunes, la exvedette rompió el silencio y habló sobre su relación con el presentador y su continuidad en el ciclo: “Siempre aviso con tiempo cuando no voy”.

“Dicen que hay molestia desde la producción de Guido Kaczka por tus ausencias, ¿es cierto? ¿Te van a echar?”, cuestionó Estefanía Berardi a Barbieri en su programa, Mañanísima (Ciudad Magazine). “No, que yo sepa, no”, respondió contundente la actriz.

Acto seguido, se explayó: “Solo me echaron de un lugar, de una comedia. Pero, ¿por qué me van a echar? Yo me iba a quedar, no a faltar, porque siempre aviso con tiempo”. Además, detalló los motivos que produjeron su ausencia en Los 8 escalones del millón los últimos días. “Lunes y martes fueron feriados por Carnaval, el miércoles no se iba a grabar tampoco, así que decidí quedarme en Mar del Plata toda la semana, para despedir el móvil, como hice en Carlos Paz”, señaló.

Por este motivo, destacó que siempre informa de sus ausencias con antelación. “Avisé a la producción, que todavía tenía tiempo para reemplazarme. Cuando falto por salud, ellos lo saben. Pero, es muy raro que yo falte. Cuando sí falté muchos días fue cuando Federico [Bal] se accidentó”, recordó.

Carmen Barbieri detalló que se ausentó muchos días del programa cuando su hijo Federico Bal sufrió un accidente

“Hoy vuelvo a Los 8 escalones y a ver a mi querido Guido, que lo amo”, aseguró. En tanto, Berardi volvió a cuestionar si hubo molestia por parte de la producción. “No, para nada. Me dijeron que gracias por avisar con tiempo, porque así podían reemplazarme. Me llevo muy bien con ellos, la paso bárbaro. Yo tengo muy buena relación con Guido, ni hablar con los productores”, sentenció la conductora.

¿Un palito para Fede Bal?

En los últimos días, Federico Bal quedó en el ojo de la tormenta por su polémica separación de Sofía Aldrey, tras tres años de relación y con quien convivía. La ruptura se confirmó luego de la exposición del actor en unos chats que lo vinculaban con distintas mujeres del mundo del espectáculo. Un tema que recorrió todos los espacios televisivos y de redes sociales. Así, ante un comentario de Nicole Neumann en Los 8 escalones, Carmen Barbieri no dudó en interpretarlo como una indirecta para su hijo y se dio una divertida situación.

El picante comentario de Nicole Neumann que apuntó a Carmen Barbieri

Guido Kaczka leyó la siguiente pregunta a un concursante: “En nuestro país, se le dice cordialmente ‘bolacero’ a la persona que dice mentiras, exagera o inventa historias inverosímiles. ¿Verdadero o falso?”.

El participante en cuestión aseguró que la premisa era verdadera y acertó. “Una palabra antigua, ¿no?”, expresó Barbieri, a lo que la modelo apuntó: “Mucho bolacero dando vueltas, igual”. Este comentario no pasó desapercibido y la exvedette lo relacionó con el presente de su hijo: “Te pido, por favor, que no des nombres”. Rápidamente, Nicole replicó: “No me refería a eso, Carmen, por favor”.

