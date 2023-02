Carmen Barbieri, durísima con su hijo Federico Bal: “No estoy de acuerdo con lo que hizo”

escuchar

Estas últimas semanas, Federico Bal volvió a estar en el ojo de la tormenta, luego de que trascendieran detalles de su escandalosa separación con Sofía Aldrey, la mujer que fue su pareja desde fines de 2019. En medio de la conmoción que despertó la filtración de los chats “calientes” que habría mantenido con otras mujeres mientras estaba de novio, el hijo de Carmen Barbieri brindó una breve entrevista y le dio la razón a su ex: “Hablé con ella, la única persona que le tenía que pedir disculpas; lo sigo haciendo públicamente y lo hice en privado”. Este sábado, su madre se sumó a la polémica y aseguró: “No estoy de un lado ni de otro”.

“Los veranos siempre son calientes. Y este es el juego que hay que jugar, si es que tenés ganas de hacerlo”, expresó la actriz, en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina. Y agregó algunos detalles de cómo está atravesando esta nueva tormenta familiar: “La verdad es que estoy muy tranquila. Hace un par de años que vengo trabajando el tema del enojo, el tema de la ironía. Porque todo el mundo me dice: ‘¡Ay! Todo lo decís con ironía’. Y no, yo soy irónica frente a ciertas situaciones, pero hace tanto que no lo soy... Ahora hablo desde el corazón”.

Federico Bal rompió el silencio sobre su separación (Foto Instagram @sofialdrey)

“Es algo que trabajo con mi psiquiatra, con una maestra espiritual que trabaja las placas energéticas, las constelaciones familiares. Y estoy muy en contacto con Claudio María Domínguez. Trabajar la parte espiritual me hace bien. Me hace ver que lo material, lo mediático, lo que uno vive todos los días es puro cuento, como la fama”, explicó.

A modo de repaso, la exvedette y conductora exlicó que fueron varios los problemas que tuvo que enfrentar en muy poco tiempo, y que eso la ayudó a sobrellevar situaciones difíciles y a discernir qué es lo importante: “En los últimos años me pasaron muchas cosas. No podía levantarme, porque me volvía a caer. Pero la vida es así. Se murieron mis perros, me separé, tuvo problemas de salud mi mama y se murió, tuvo problemas de salud Santiago y murió en mi casa, después Federico enfermo con un cáncer que después se curó, casi se mata en un accidente... Una tras otra, pero yo creo que estamos en esta vida hermosa porque pese a todo vale la pena vivirla. Todas estas cosas me hicieron aprender mucho. Estoy disfrutando de cada minuto”.

Cuando la conductora le preguntó con qué persona que ya no está viva le gustaría reencontrarse para tener una charla, no lo dudó: “Me gustaría reencontrarme con mi papá. Sé que estoy quedando mal con mi mamá, pero con ella estuve mucho más tiempo. Él murió a los 60 años y ella a los 90. Le preguntaría si estoy haciendo bien las cosas a nivel profesional. Creo que debe estar orgulloso no solo de mí sino también de mi hijo, al que no pudo conocer”.

Su respuesta dio pie para tocar de lleno el tema de la separación de Federico y el escándalo mediático se desató en las últimas semanas. “Soy la madre y no me gusta verlo triste. Pero ser la madre y amarlo como lo amo no me obliga a estar de acuerdo con lo que hizo. Estoy en contra de la infidelidad”, disparó.

Carmen Barbieri junto a su hijo, Federico Bal Archivo

“Además, siento que no tengo por qué andar defendiéndolo, porque no estoy ni de un lado ni del otro. A ver... Para que no se me malinterprete: mucha gente dice que yo lo defiendo, que la tapo... Y no es así. A las personas que perdonan una infidelidad, hasta los admiro, porque yo no lo sé hacer”, afirmó luego.

“Me duele mucho la separación, porque yo apostaba mucho a esta pareja maravillosa. Me desilusionaron los chats y todas las cosas que está mostrando Sofía, porque la quiero mucho y nunca imaginé que iba a ser algo así”, disparó después. Y analizó, con ironía y con una velada alusión a la colección de Legos de Bal que Aldrey habría destrozado: “Es una mujer que está dolida, y lo entiendo. Es una dama. Una mujer de bien. Yo no; soy de la barra brava de Huracán, saco el cuchillo, que es mi lengua, y no paro de lastimarte; como pasó con Santiago... Una mujer despechada puede cometer errores de los que después se arrepiente. A mí me ha pasado. No le rompí ni le robé nada, pero con la lengua lo lastimé mucho”.

En el final de la entrevista, Barbieri explicó cómo está acompañando a su hijo en este momento: “Mi rol es el de acompañar, pero de lejos, porque Federico me pone una pared, un freno. Me dice que es un hombre y que siempre salió adelante solo. Y es verdad. Ha salido de cosas peores. Me pide que no lo defienda y que no hable sobre él porque él sabe cómo salir de estas situaciones. No es que le hago caso, pero entiendo lo que me dice y trato de respetarlo. Hay muchas cosas que me callo por Fede. El amor de un hijo no se compara con nada”.

