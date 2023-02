El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Estefi Berardi: “Tenés fines de semana raros”

escuchar

Federico Bal protagonizó el escándalo del verano y la polémica todos lo ingredientes para ser el gran revuelo de 2023 (aunque el año es largo). A principios de febrero, Yanina Latorre reveló en LAM (América) una serie de chats en los que el actor demostraba que mantenía relaciones paralelas al noviazgo con Sofía Aldrey, por lo que el vínculo terminó. La ruptura desencadenó diversos frentes entre las mujeres involucradas, una de ellas la panelista Estefi Berardi, quien inició medidas judiciales tras negar su participación en el asunto y para exigir que se la dejara de nombrar. Ahora, protagonizó un nuevo cruce en vivo con su colega, que la trató de “mentirosa” y le pidió que “cuente la verdad”.

Desde el 10 de febrero, Estefi Berardi se enfocó en la dura tarea de negar públicamente las acusaciones en su contra. Si bien fue Yanina Latorre quien dio a conocer los chats que involucraban a Fede Bal con diversas mujeres, no mostró el de su compañera. Fue en Intrusos (América) donde se difundió esta información y desde entonces las panelistas enfrentan sus versiones acerca de lo sucedido, al tener posiciones que no coinciden.

Sofía Aldrey se separó de Fede Bal, tras enterarse de las reiteradas veces que le fue infiel Instagram @sofialdrey

Mientras que Berardi niega los hechos y acusa capturas de chats falsas, Latorre afirma lo contrario, lo que le vale estar enfrentadas constantemente. Una nueva entrevista a Fede Bal causó chispas en vivo entre las panelistas. Finalmente, el actor indicó que la joven no está involucrada en su vida como se dijo, lo que fue un aval para ella. Sin embargo, decidió quedarse callada ya que aseguró que por el proceso judicial que inició no “podía hablar del tema”. Esto desató la furia en su compañera.

“Lo que no se pueden son mostrar tus chats. Te reís como una hiena y abrís la boca porque no tenés recursos para contestarme. No se pueden mostrar tus chats, que son verdaderos, si no, no hubieras mandado la cautelar”, indicó Yanina al momento que subió el tono de su voz, visiblemente alterada. En respuesta, Berardi señaló que las explicaciones se tendrán que dar en Tribunales y que, más allá de lo que se quiera creer, “es un delito mostrar su nombre” en las capturas difundidas. “Vos tendrás que hacerte cargo de las cosas que hiciste y las mentiras que decís, una periodista”, respondió Latorre, al mismo tiempo que la acusó de involucrarse con “tipos casados” y tener fines de semanas “raros”.

Yanina Latorre y Estefi Berardi se cruzaron nuevamente en LAM

El ambiente cambió rápidamente y se volvió tenso ante las acusaciones. Yanina indicó que podría sacar “una lista” de personas casadas con las que se involucró su compañera, ante lo cual ella intentó salir de la incomodidad con una sonrisa y negando que se relacionaba con hombres con hombres con pareja.

“Vos te sentás, abrís así la boca como una hiena y llamás a tus amiguitos abogados, que me gustaría saber con qué dólares les pagás. Gracias a Dios no soy como vos: no niego chats y no tengo fin de semanas raritos”, continuó Latorre. “Vos también llamaste a todo el mundo cuando pasó lo de tu marido”, respondió la joven al rememorar el escándalo de 2017 en el que se conoció la infidelidad del exjugador hacia la panelista. En ese entonces, aún más altera, indicó que en ese caso ella no actuó de esa forma, por lo que se diferenció de Berardi a quien trató de “mentirosa”. “Eso es lo que vos pensás”, concluyó la panelista acusada.

LA NACION