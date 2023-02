Tensión en Los 8 escalones: el comentario de Nicole Neumann que Carmen Barbieri sintió como un palito por Fede Bal

escuchar

En los últimos días, un escándalo mediático tuvo a una reconocida personalidad del espectáculo en el ojo de la tormenta. En LAM (América) revelaron que Federico Bal se separó de su novia Sofía Aldrey, luego de que ella descubriera que le fue infiel reiteradas veces. A partir de ese momento, trascendieron varios chats con las mujeres en cuestión, incluidas algunas famosas. Pero ahora se sumó una nueva participante a la historia: Nicole Neumann lanzó un comentario que se sintió como un guiño al tema, en presencia nada más y nada menos que de Carmen Barbieri.

La situación actual de Bal no es del todo feliz. Según comentó Yanina Latorre, Aldrey se enteró de que la engañaba de una manera muy peculiar: “Ella veía a través de las aplicaciones de sus electrodomésticos que él, por ejemplo, lavaba las sábanas a las tres de la mañana cuando las minas se iban”. Asimismo, encontró las conversaciones que tenía él a través de las redes sociales con sus amantes e incluso, en LAM, indicaron que ella misma reconoció que grabó con su celular la pantalla de la computadora.

Federico Bal envuelto en un escándalo tras la separación de su novia por reiteradas infidelidades Captura Instagram

Pero además de la expareja hay otros involucrados, como Claudia Albertario y Sol Báez, quienes tuvieron historias con Bal. Además, también está Estefanía Berardi, con quien trascendieron chats, aunque ella aseguró reiteradas veces que eran falsos y hasta recurrió a la justicia. En todo esto también resuena Carmen Barbieri, madre del actor, quien hizo algunas menciones al tema. Entre otras cosas, en su programa dijo: “La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en su vida, prefiero que hablen los protagonistas. Yo no pregunto”.

Sin embargo, la cuestión fue tan escandalosa que mientras estaba en Los 8 escalones de los dos millones (eltrece) Nicole Neumann no pudo evitar hacer un comentario y todos estuvieron expectantes a la reacción de Carmen.

En el programa donde las mujeres ofician de jurado, Guido Kaczka leyó la siguiente pregunta: “En nuestro país se le dice cordialmente ‘bolacero’ a la persona que dice mentiras, exagera o inventa historias inverosímiles, ¿verdadero o falso?”. El participante en cuestión aseguró que la premisa era verdadera, lo que efectivamente era correcto.

El picante comentario de Nicole Neumann que apuntó a Carmen Barbieri

“Una palabra antigua, ¿no? Antes se decía: ‘Este es un bolacero’”, arrojó Carmen Barbieri a modo de aclarar más el tema. No obstante, inesperadamente, la modelo la interrumpió y lanzó un latiguillo, poco sutil, que varios interpretaron como una referencia a Bal: “Mucho bolacero dando vueltas, igual”. El comentario no pasó inadvertido e incluso se escuchó la frase “fuerte denuncia” entre los presentes.

Las palabras rápidamente se remitieron al escándalo en el que está envuelto Bal, puesto que engañó a su novia e incluso trascendieron las justificaciones que le habría dado cuando iba a encontrarse con sus amantes. Sin embargo, por su parte, Barbieri no hizo oídos sordos a la indirecta -un tanto directa- y fiel a su estilo no se quedó callada. Esbozó una leve sonrisa y se limitó a decirle a Neumann: “Te pido por favor que no des nombres”. Rápidamente, Nicole le aseguró: “No me refería a eso Carmen, por favor”. Finalmente, todo terminó entre risas y reanudaron el juego.

