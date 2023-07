Carmen Barbieri revivió un viejo conflicto con Marixa Balli y la bailarina le respondió tajante: “Fuiste una jodida y lo sabías”

escuchar

Este martes se revivió un viejo y extenso enfrentamiento entre Marixa Balli y Carmen Barbieri, el cual data desde inicios del año 2000. En diálogo con Intrusos (América), la madre de Federico Bal mencionó aquel conflicto que arrastra con la bailarina y si bien le pidió disculpas, estas no fueron aceptadas. No obstante, fue la panelista de LAM (América) quien le contestó durísima a la capocómica.

Marixa Balli no cree las disculpas de Carmen Barbieri y aseguró que le arruinó la carrera

El distanciamiento entre ambas comenzó cuando Barbieri en su programa Movete, leyó al aire un comentario sobre Balli. Este aseguraba que la bailarina era “mufa”, descripción que, según la artista, le aparejó diversos inconvenientes a lo largo de su carrera.

“Le pedí disculpas pero para ella son disculpas falsas o mentirosas, pero no es así y no toco más el tema para no comprometerla”, sentenció el martes en Intrusos la conductora de Mañanisima (Ciudad Magazine), algo que hizo en constancia a lo largo de los últimos años. Ante su insistencia, Balli rompió el silencio y le envió un mensaje tajante. “Realmente, tengo las bol*** al plato”, esbozó furiosa después del descargo de la conductora.

“Las lolas al plato. Porque insiste en lo de la ‘familia de artistas’ y vuelve. Porque ella lo disfruta. Esto es lo que yo digo cuando una persona disfruta hacerte con***. Ella disfruta de ese momento”, señaló la bailarina, al tiempo que Ángel de Brito recordó: “Lo repitió 200 veces mufa” e indicó de manera irónica: “Le re duele”.

“Lo que ella no sabe es que a mí y me chupa todo un h***. Yo cuando transité este verano estaba diferente. Cuando volví a LAM dije: ‘Me van a conocer’. Acá me tienen, sin filtro absolutamente, para hacerme cargo de todo. ¿Me quiere decir mufa? Ya te digo… Me bailo la cachaca porque no me importa”, remarcó la panelista furiosa.

Y añadió: “Soy una mina segura, sé por dónde voy, sé cómo me va. Tengo una forma de ser de mi personalidad que por más que salga y vuelva a leer lo que leyó, diciendo: ‘Hay yo no quería…’. Pero, cuando vos no querés y cuando querés respetar, como lo de Wanda [Nara] y sabés que algo puede ser muy dañino, no lo hacés. Porque si sos familia, tanta familia, tanta trayectoria y todos artistas… Te callás”.

Tras la reacción de Balli, De Brito consultó: “Si Carmen te dice a solas que le gustaría juntarse con vos, para que lo charlen. ¿Lo harías?”. “Yo no tengo problema, así como en su momento lo hablé con [Jorge] Rial”, contestó la bailarina y agregó: “Yo no soy quién para perdonar o no perdonar. A mí lo que me gusta es la gente de frente. Yo no necesito que sea televisado. Creo que ella lo hace de compromiso. Si ella me pide disculpas bien, quién soy yo para perdonar. Me haría bien que alguien se haga cargo de la caga*** que se mandó. Porque no solo fue: ‘Hay sí, la hice sentir mal’. No, arruinó casi parte de mi vida. Fuiste una jodida y lo sabías”.

Luego del enojo que soltó Balli, dejó en claro que el vínculo con Barbieri está roto. Sin embargo, se sinceró y admitió que la única forma de confiar en sus disculpas sería que estas fueran por detrás del ámbito mediático.

LA NACION