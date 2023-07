Rufina, la hija de Nicolás Cabré y La China Suárez, cumplió 10 años: las fotos inéditas que compartieron sus papás

escuchar

María Eugenia “La China” Suárez y Nicolás Cabré se conocieron en el rodaje de Los únicos (eltrece) y el 18 de julio de 2013 se convirtieron en padres por primera vez, con la llegada de Rufina. A pesar de su separación, cuatro meses después del nacimiento de la bebé, los actores sostienen un afectivo vínculo por su familia. Este martes, la pequeña cumplió 10 años y sus papás le dedicaron conmovedores mensajes para celebrar el preciado aniversario.

“Diez años atrás nacía quien me haría conocer el amor más profundo y grande del mundo”, destacó la ex Casi Ángeles -que en aquel momento tenía 21 años- junto a un hilo de instantáneas que repasaron desde el nacimiento de Rufina hasta el presente. Y agregó: “La mejor hermana, la mejor compañera, la más empática, sensible, dulce, buena y graciosa. Es un honor ser tu mamá, mi Rufita. Gracias. Te amo con locura”.

La China Suárez compartió un hilo de fotos con su hija Instagram: sangrejaponesa

La publicación de la actriz, que recibió más de 270 mil likes en apenas dos horas, se inundó de comentarios de alegría, entre los que figuró el de Nicolás Cabré. “Me acuerdo de esa foto como si fuese ayer”, apuntó, acerca de una de las postales en la que también apareció junto a ellas.

El emotivo posteo de Nicolás Cabré a Rufina Instagram: nicolascabre80

Por su parte, el protagonista de Sin código, que tenía 33 años cuando nació su primera hija, expresó su asombro ante el crecimiento de la pequeña: “¿Alguien me puede explicar cómo es que ya pasaron diez años? Feliz cumple, lindísima”, escribió al lado de un sinfín de emojis de un corazón rojo. Y siguió: “Cuánto te amo, cuánto deseo que seas feliz, que se cumplan tus sueños, que sonrías, que juegues, bailes, saltes... que hagas todo lo que quieras”.

“No cambies nunca, que sos la mejor y más buena personita que conozco. Seguí iluminándonos con tu sonrisa y gracias por enseñarme a tratar de ser mejor siempre. Te amo, hija mía”, cerró.

El desopilante vivo entre la China Suárez, Nicolás Cabré y Rufina

En mayo pasado, Nicolás Cabré y la China Suárez protagonizaron un vivo a través de Instagram, que compartieron junto a su hija Rufina, quien se encontraba en casa del actor aquella noche. En medio de la transmisión, sucedieron momentos desopilantes ante la respuesta del intérprete de Mi hermano es un clon a los comentarios de algunos seguidores.

Nicolás Cabré, la China Suárez y Rufina hicieron un vivo

“Rufa, ojo con lo que decís, que estás en vivo”, advirtió la exCasi Ángeles, que se encontraba en Brasil por motivos laborales junto a su agente de prensa, Carolina Nolte. Al instante, Cabré leyó el primer comentario de los espectadores, que sumaron más de 13 mil, sobre un tema que esperaba que saliera a la luz: “‘Volvé con Nico’. Bueno, ahí arrancaron”, apuntó, y su hija Rufina le dio un impulsivo abrazo, frente a la cara de sorpresa de la China.

La pregunta que leyó la China Suárez e incomodó a Nicolás Cabré

“A partir de ahora, pueden hacerle preguntas a Nico”, advirtió la intérprete de “Lo que dicen de mí”. Y agregó: “Te preguntan si estás en pareja”. “Se corta, se corta”, respondió Cabré con humor. Y, acto seguido, se despidió: “Les mando un beso a todos”.

