Marixa Balli acusó a Carmen Barbieri de “arruinar” su vida y la actriz no se quedó callada

Si bien muchos se sorprendieron, lo cierto es que esta guerra viene de larga data . Para ser más precisos comenzó cuando Rodrigo Bueno falleció hace 22 años. ¿Qué pasó? Carmen Barbieri -que por ese entonces estaba al frente del ciclo Movete por la pantalla de América- minimizó el sufrimiento de Marixa Balli por la muerte del cantante aclarando que la única viuda era Alejandra Romero, su última novia. Al parecer, los dichos de la conductora enojaron a la exvedette, quien en su momento ingresó en vivo en el estudio para pedirle explicaciones y nunca más la perdonó. Ahora la polémica volvió a reavivarse y las protagonistas se dijeron de todo.

“Esa mujer arruinó parte de mi vida”, fue la frase que Balli lanzó desde un móvil de Socios del espectáculo y que volvió a revivir el escándalo. Mientras el conductor Adrián Pallares se sorprendía pensando que todo había quedado en el pasado, la bailarina y empresaria aclaró: “Hay cosas y comentarios que no se dicen. No te podés reconciliar con una persona así, eso no lo puedo perdonar. No me pidió disculpas porque ella no se hace cargo”.

Respecto a los motivos que las llevaron a enfrentarse hace dos décadas atrás, Balli reveló: “Dijo que yo me había colgado del féretro de Rodrigo. Entonces yo me metí en vivo ese día en su programa y le dije: ‘¿Yo soy la que se cuelga cuando él venía a las 2, 3, 4 de la mañana enloquecido a refugiarse en mi casa? No, yo fui la que lo amé y lo protegí estando de novia y no estando de novia’. Yo soy un buen ser humano y entendía lo que le estaba pasando. Ella ni lo conocía y después parecía la madre”.

Esta mañana, Barbieri recogió el guante y le contestó a la actual comerciante textil. “Cuántas cosas pasaron, más o menos 20 kilos y 24 años de aquel Movete maravilloso. No me sorprende porque desde hace 22 años (fecha en que murió El Potro) que le hacen una nota y siempre dice que le arruiné la vida”, expresó la capocómica en el piso del programa.

Tras asegurar que ella ya la celaba por su relación de amistad con un amigo que tenían en común, Barbieri advirtió que todo empeoró cuando conoció al cuartetero. “Yo me hice amiga de él seis meses antes de su muerte, lamentablemente teníamos una amistad muy nueva y en ese accidente murieron dos muy amigos míos: Fernandito Olmedo, que era como mi hermano, y uno más nuevo como Rodrigo. Pero no sé por qué me tendría celos a mí si mi amistad era muy nueva con él”, lanzó pensativa.

Los conductores la invitaron a ver la nota que Balli les había dado ayer y, al volver al piso, la actriz se despachó con todo: “Nunca fui amiga. Yo no puedo odiar a esta mujer si nunca la quise. El odio es tan fuerte como el amor”. Y enseguida responsabilizó a Jorge Corona por algunos apodos que le molestaron a Balli. “Fue Corona quien le decía Marixa Bulli y la llamaba la viuda negra (en referencia al novio que también perdió en un accidente de tránsito) y ella me lo pone en mi boca”, señaló.

“Si yo leí en vivo un mensaje que llegó al programa donde la tildaban de mufa... Cuando lo vi, dije que no, esa era una palabra que en mi casa estaba prohibida. Para un artista es una mala palabra porque le ponés ese mote y le cortás la carrera, la posibilidad de trabajar. Ella es una gran artista, buena bailarina y excelente vedette” , agregó sobre uno de los episodios que indignaron a Balli.

Y enseguida Barbieri explicó que fue lo único que ella dijo y que molestó a la ex del cantante. “En ese momento la única mujer para Rodrigo era Alejandra (Romero), que es mi amiga actualmente. Ni bien ocurrió todo, fui a la casa y lloraba en mis brazos, tirada en un sillón sin poder levantarse. Ella era la mujer, yo estuve en el camarín del Luna Park y vi como lo asistía y lo cuidaba. En ese momento estaba ella. Yo no niego que Marixa haya sido una gran mujer en su vida, pero en ese momento no”, explicó.

Sobre que se colgó del féretro, Carmen desmintió que eso haya salido de su boca. “Yo no sé ni pronunciar esa palabra. Sería incapaz de decir eso, sí dije a la cámara: ‘Marixa no te hagas la protagonista de esta historia porque acá existe una mujer que se llama Alejandra. Vos no sos la viuda, la viuda se llama Alejandra”, repitió.

Minutos después, la conductora recordó cómo fue el momento donde Balli irrumpió furiosa en el estudio de Movete para pedirle explicaciones. “Yo le di un beso, pero después me contaron que entró a pegarme y la frenaron. Nunca imaginé que iba a estar tan furiosa y que iba a poner en mi boca palabras que no dije. Terminó el programa, se levantó y se fue, ella no quería escuchar”, rememoró sobre ese tenso cruce que se vio en vivo.

“Ya le pedí perdón mil veces hasta me he hecho cargo hasta de cosas que no dije, si vos creés que lo dije, te pido disculpas”, dijo Barbieri mirando a cámara y con intenciones de terminar el tema. Sin embargo, enseguida aclaró: “Ella dijo que no se iba a disculpar y la respeto porque yo a veces soy igual”.

LA NACION