Carna habló sobre cómo descubrió que tenía dislexia a partir del diagnóstico que recibió su hijo: “No es fácil”

El domingo 20 de septiembre, Jorge “Carna” Crivelli estuvo invitado a Almorzando con Juana (eltrece) y habló a corazón abierto sobre cómo descubrió que tenía dislexia a partir del diagnóstico que recibió su hijo Mateo Crivelli cuando tenía ocho años.

“Mi mujer [Claudia Ares] se dio cuenta de que Mateo estaba uno o dos escalones debajo de sus compañeros en el colegio y lo consultamos en su momento con la pediatra”, le explicó el humorista a Juana Viale. “Ella, de casualidad, me dijo: ‘Justo mi jefe se dedica un poco a este tema y nosotros seguíamos sin saber a dónde iba a ir. Estaba Gustavo Abichacra, que fue presidente de Disfam durante mucho tiempo, y me dice: ‘Para mí es disléxico’ y yo lo miré como diciendo: ‘¿Qué sería?’. No tenía idea de lo que me estaba diciendo”, reveló.

A los 8 años a Mateo, el hijo de Carna, le diagnosticaron dislexia y el humorista descubrió que él también lo era (Foto: Instagram)

“Me empezó a explicar y de arranque me dijo algo que me pareció muy interesante para una persona que no sabía de lo que estaban hablando: ‘Yo te voy a decir quiénes son disléxicos: Steve Jobs, Tom Cruise, Einstein, Thomas Edison’”, recordó.

A partir de este diagnóstico, empezar a hacer las adaptaciones necesarias y a mantener conversaciones con los docentes del colegio. Él incluso comenzó a trabajar con Disfam y a dar charlas: “Me da mucha pena las cosas que pasan cuando son chicos porque a veces no pueden leer bien, entonces caen en bullying. Es muy frustrante y una cosa que me mató de mi hijo fue que una vez me dijo: ‘Papá, yo siento que soy un tonto’. Yo le digo: ‘¡No!’”.

Carna junto a Mateo, su hijo (Foto: Instagram @carnaok)

Luego de que su hijo recibiera el diagnóstico, Carna descubrió que él también era disléxico. “Mirá, si tu hijo es disléxico, uno de ustedes dos también lo es porque es genético”, le dijo el especialista. A partir de ahí recordó su propia experiencia en el colegio y las dificultades que tenía para entender conceptos. Incluso contó que para memorizar los guiones usa una regla para solo ver el renglón que tiene que leer. También implementó los videos, que suelen serle más útiles que leer sobre un tema, y los audiolibros. “Hay muchas técnicas hoy por hoy para poder zafar, pero no es fácil”, insistió.

A partir de esto, impulsó a otros padres que tengan dudas a que hagan las consultas pertinentes: “Muchas veces con muy pocas cosas sacan un diagnóstico previo, pero acá lo importante es que un chico disléxico hace cinco veces el trabajo mental que sus compañeros; es un esfuerzo enorme”.