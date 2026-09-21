Patricia Dal se metió en la polémica en torno a Jorge Porcel: “Era una persona muy complicada”

A 20 años de su muerte, la polémica en torno a Jorge Porcel sigue escalando. A los dichos de Georgina Barbarossa, Graciela Alfano y Sandra Villarruel ahora se sumaron los de Patricia Dal, una de las actrices que más trabajó con el capocómico. Si bien la exvedette asegura no haber sido acosada por el comediante, sí recordó algunas situaciones de maltrato e incomodidad que vivió a su lado.

“Yo trabajé con él, a diferencia de otras personas, en teatro, cine y televisión. Por lo tanto, fue mucho”, dijo Dal en diálogo con El diario de Mariana este lunes. Tras confesar que siempre le pareció un cómico “estupendo”, la actriz reveló: “Empecé a trabajar desde muy chica con él. Siempre tuve una relación normal porque él siempre agarraba a alguien que estuviera en segundo lugar. Personalmente no tuve ningún tipo de acoso. Lo que intentó es maltrato que, por supuesto, no se lo permití”.

Y enseguida, la actriz recordó dos situaciones de violencia de su parte. “Yo grababa todo el día, estaba agotada y vino ‘el gordo’ y no sé qué me dijo, pero fue una cosa de maltrato. Me acuerdo que me fui del canal. Directamente agarré mis cosas y me fui. Yo soy muy profesional y muy cumplidora, pero me tenía harta”, aseguró mientras advertía que el capocómico trataba a la gente que lo rodeaba según el humor con el que llegaba.

“Yo considero que era una persona enferma. A pesar de que era un hombre muy culto (sabía mucho de música) y muy encantador cuando quería; a lo mejor el tema de su gordura o el no poder conquistar a una mujer normalmente como un hombre cualquiera lo hacía ponerse en ese lugar terrible”, reflexionó quien inmediatamente relató uno de los mayores desprecios que vivió en teatro.

Jorge Porcel fue uno de los humoristas más populares de los años 80 y 90 Luisa Escarria

“Tuve un acontecimiento que para mí fue muy doloroso. Cuando Moria se va, quedé yo como primera vedette en Mar del Plata. Debutábamos esa noche el ‘Negro’ Olmedo, Jorge y yo. Yo ya veía en los ensayos un poco de maltrato de su parte. Cuando ensayamos la noche anterior, yo salí en el medio de ellos dos y Alberto divino, pero él no me daba la mano en el final para saludar”, rememoró.

Tras asegurar que fue la época en la que el actor había empezado a salir con Luisa Albinoni, la actriz continuó: “Él no quería que yo sea la vedette. Me acuerdo que ese día le dije a mi vestuarista: ‘Marina, yo a este gordo no lo aguanto más. Agarrá todas las cosas que nos vamos’. Lo llamé al director (Nicolás Carreras) y le dije: ‘Si el primer día empezamos así, que este hombre no me da lugar y me va a maltratar entonces pagame la temporada’. Vino Alberto al camarín a convencerme y me dijo que iba a hablar con él para que no lo haga más. Así que me quedé por él porque yo lo amaba a Olmedo”.

“Los camarines del Regina eran muy chiquitos. Me acuerdo que yo estaba al lado del suyo y me dio tanta impotencia que le pateé la puerta y le dije: ‘Mirá, salí afuera y si no me vas a dar la mano me lo decís ahora porque me voy ya’. Y él tan cobarde se quedó encerrado y ni siquiera salió. Hice esa temporada y nunca más trabajé con él porque nunca más me llamó”, se sinceró.

Patricia Dal en sus épocas como vedette

Minutos después, el periodista Santiago Riva Roy le preguntó por los dichos de Luisa Albinoni, quien no solo defendió a su ex sino que calificó de “mediocres” y “soez” las declaraciones de Georgina Barbarossa. “Nada, no voy a opinar sobre Luisa. Yo trabajé con ella cinco años en la obra Extinguidas de Muscari y nunca en la vida tocamos el tema. Con Carmen, con quien trabajé muchísimo, tampoco. Evidentemente a ellas las ha tratado de otra manera”, expresó.

Respecto a Georgina, Patricia Dal recordó el programa que compartieron junto a Porcel y Javier Portales. “Georgi hacía la parte cómica y yo los musicales y los sketches. Ella me hacía reír tanto que un día casi me echan del canal. Ahora que la escuché realmente me pongo en su piel y es cierto que la pasó muy mal. No porque lo haya hablado conmigo, porque nunca hablamos del tema, pero ahora que fui recordando situaciones yo no la veía muy feliz. El trato era diferente y ahora me doy cuenta”, confesó.

“A Susana también la hizo renegar bastante. En ese momento, ella salía con Monzón. Tenían un sketch donde improvisaban y muchas noches le decía cosas con respecto a esta relación que todavía no era tan conocida para el público y que la violentaban mucho. Se salía del libreto de manera agresiva. Ella le decía: ‘Gordo, no me hagas esto’”, agregó sobre la diva de los teléfonos que, por ese entonces salía con Héctor Cavallero y todavía no había blanqueado su affaire con el boxeador.

“¿Qué pasaba en los camarines? Sandra Villarruel habló de filas de madres llevando a sus hijas…”, le preguntó Franco Torchia. Dal aseguró no haber visto ninguna situación de esa magnitud sin embargo, segundos después reveló que una bailarina acudió a ella para pedirle ayuda. “Cuando yo era primera vedette vino una bailarina jovencita que recién entraba y me dijo: ‘Señora Patricia, le pido si usted puede hablar con Jorge porque me llamó al camarín y si no me van a echar’. Recuerdo que ese día yo lo llamé a Nicolás (el director) y le dije: ‘¿Qué es esto? Porque yo estoy encabezando esta revista y no quiero que en el espectáculo en que yo estoy se maltrate a ninguna mujer’. De ahí más bronca todavía ‘el gordo’ conmigo”, contó.

La exvedette recuerda su experiencia en teatro, cine y televisión junto al capocómico

“Era una persona muy complicada. El empresario no podía levantar la temporada. Iba y le hablaba y él al otro día volvía a hacer lo mismo (…) No vamos a dejar de lado empresarios y personas que le permitían hacer esto. Se lavaban las manos y nos teníamos que arreglar como podíamos”, agregó dando indicios de cómo era todo en esa época.

Describir a Porcel en una sola palabra fue el último desafío que tuvo la entrevistada. Después de un breve silencio, Patricia Dal contestó: “Me vino primero la palabra ‘lástima’, ‘pena’ porque cuando murió su sobrina en el atentado a la AMIA lo golpeó bastante. A él lo asistía su hermano en el camarín, al cual maltrataba mucho. Y bueno, la muerte del ‘Negro’ también lo afectó. Cuando lo vi llegar en silla de ruedas me dio pena; alguien que termina así me da pena”, concluyó.