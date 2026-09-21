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De qué murió Presley Gerber, el hijo de la supermodelo estadounidense Cindy Crawford
El joven se encontraba internado en un centro de rehabilitación para tratar sus excesos de consumo de alcohol y drogas, que le atraían aparejados no solo problemas físicos, sino importantes consecuencias para su salud mental
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Presley Gerber, uno de los hijos de la supermodelo estadounidense Cindy Crawford, murió este domingo a los 27 años. El joven se encontraba internado en un centro de rehabilitación para tratar sus excesos de consumo de alcohol y drogas, que le traían aparejados no solo problemas físicos, sino importantes consecuencias para su salud mental.
En una publicación de Instagram de noviembre del año pasado, Presley —el hijo mayor de Crawford y del empresario Rande Gerber— contó que había iniciado una serie llamada “Mental Health Mondays” (“Lunes de salud mental”), cuyo objetivo, según explicó, era “suscitar conversaciones reales sobre las cosas que la mayoría de la gente oculta”.
La muerte de Gerber fue confirmada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, que indicó que falleció en un centro de rehabilitación. Por el momento, no se informó la causa de su muerte. La familia pidió privacidad durante este momento “difícil y doloroso”.
Quién era Presley Gerber
Gerber era el hijo mayor de Crawford y Rande Gerber y había seguido los pasos de su madre en el mundo de la moda. Trabajó como modelo en campañas y desfiles para marcas como Calvin Klein y Dolce & Gabbana. En 2018, además, apareció junto a Crawford en un comercial de Pepsi durante la Super Bowl LII.
En agosto, su hermana, Kaia Gerber, que también es modelo, habló sobre las dificultades que atravesaba su hermano en una entrevista con la revista Vogue, en la que afirmó: “Cuando algo así ocurre en una familia, nos afecta a todos por igual”, dijo.
Con información de la agencia Reuters
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