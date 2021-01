Carolina Papaleo al descubierto: anticipó la llegada de sus 52 años en topless

En la previa de su cumpleaños, Carolina Papaleo compartió una imagen al borde de la censura en Instagram. Imagen: @carolinapapaleo

El pasado 19 de enero, Carolina Papaleo cumplió 52 años. En sus redes sociales, compartió los detalles del íntimo festejo con sus seguidores: publicó una serie de imágenes junto a su familia, soplando las velitas y mostrando el catering que le regalaron para la cena. Si bien recibió numerosos saludos, la foto que más llamó la atención en su cuenta de Instagram fue subida unos días antes.

La actriz, que cada fin de semana conduce el programa Vivo para vos (elnueve) con Julián Weich, desafió las reglas de la plataforma y compartió una postal al borde de la censura. En la foto, Papaleo aparece recostada de espaldas en una reposera, haciendo topless y leyendo un libro mientras se broncea. "Lectura y sol. Sábado diáfano tras noche de lluvia", escribió en el epígrafe.

En diálogo con Paparazzi, la conductora explicó que la imagen fue capturada por su pareja, Miguel Cuberos, y manifestó en relación a su estado físico y cómo vive la pandemia: "Me cuido todo lo que puedo en el tema comidas. Ahora, con el protocolo, tengo mi médica esteticista que quiero que me haga aparatología. En el año no me importa eso, no me quiero contagiar y no salgo. Me re cuido".