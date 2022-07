Casi terminado: la China Suárez mostró las remodelaciones de su imponente baño y sorprendió por los detalles

Una vez más, Eugenia ‘la China’ Suárez abrió las puertas de su nuevo hogar en zona norte y sorprendió a sus seguidores al revelar algunos detalles muy particulares. Feliz con las remodelaciones, compartió los avances de su exclusivo baño principal que tiene el toque vintage y moderno que tanto la caracterizan. Entusiasmada con los resultados, hizo un mini room tour y prometió que aún queda mucho para ver.

Sin poder ocultar su alegría, la actriz compartió con sus seguidores qué hay en su hogar. “Recién llegada de dejar a los chicos en el colegio, en pijama, como todos los lunes, porque me cuesta mucho”, indicó divertida a la par que decía algo que más de uno quería escuchar. “Voy a volver con el contenido de la casa, que sé que les encanta”, remarcó. Tras estas últimas palabras mostró cómo quedó su nuevo baño que consta de una imponente bañera en color rosa, una pared con empapelado en tonos verde, rosa, y beige, piso de madera y una ventana para darle luz natural al lugar.

La China Suárez mostró cómo quedó la renovación de su casa

“Me da mucho orgullo y me parece hermoso, creo que es de las cosas más lindas que quedaron porque esto no existía, era un espacio que estaba ahí y lo utilicé para agrandar el baño”, sostuvo. En esa misma línea, agregó: “La ducha no puede ser más linda y el tema es que no quería poner una mampara porque lo que más me gusta es que está todo comunicado”.

Para aprovechar todos los espacios, contó que tiene planes de poner una cortina larga que llegue hasta el piso para evitar que se moje.

Algunos de los detalles del nuevo baño de la China Suárez (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Para la China, su nuevo baño es uno de sus espacios preferidos en su casa. Es que además de lo mencionado, con el tiempo le sumó pequeños detalles para darle su toque personal, como unas toallas con sus iniciales y una canilla con forma de cisne a la cual denominó “la estrella de la casa”.

Muy contenta con cómo quedó el espacio, anticipó que aún quedan muchas cosas para conocer. “Esta semana les voy a mostrar el vestidor y la cocina que quedaron increíbles. Se los adelanto, pero que están un poco desordenados”.

El probador de la China Suárez Instagram

Esta no es la primera vez que Suárez comparte imágenes del interior de su casa. Desde que comenzó las remodelaciones compartió varias imágenes del antes y el después, los muebles antiguos que restauró e incluso en algunas oportunidades le pidió ayuda a sus seguidores para definir el color del sillón.

En el último tiempo la actriz mostró algunos rincones de su nuevo hogar (Foto: archivo / Instagram @sangrejaponesa)

El sincericidio de la China Suárez que sorprendió a sus fans

La remodelación de su casa no es lo único que enorgullece en este momento a la China Suárez. Feliz con Rusherking, se muestra cada día más enamorada. Sin embargo, encontrar un equilibrio entre sus hijos, el trabajo y la pareja no siempre es sencillo.

Activa en las redes en su rol de influencer, abrió una caja de preguntas y sorprendió con una de sus respuestas al revelar cómo hacer para balancear su vida personal y laboral.

“¿Cómo hacés para criar esos hijos que están radiantes y a la vez trabajar, estar en las redes, tener novio, etc? Sos master”, le escribió una seguidora.

La sinceridad de la China al revelar cómo divide su tiempo entre sus hijos, su trabajo y Rusherking (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Lejos de ocultar sus sentimientos, se sinceró con sus fanáticos. “Soy un terremoto, Literal, no paro y hago 40 cosas a la vez”, sostuvo la actriz. Sin embargo, se apuró en aclarar que no siempre es sencillo. “A veces, lloro de cansancio igual”.