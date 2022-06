La China Suárez terminó llorando tras escuchar un mensaje de WhatsApp de Facundo Saravia: “Papá no se equivocaba”

La China Suárez es una influencer, lo que la hace muy activa en las redes sociales. Las utiliza para compartir información sobre sus trabajos, postales de sus hijos y también de su reciente relación con Rusherking. Pero en las últimas horas, sorprendió a sus seguidores con una publicación especial que incluyó una profunda revelación sobre su infancia. La actriz se quebró en llanto al escuchar el audio de un exintegrante de Los Charchaleros y recordó un momento muy especial con su papá, quien falleció en 2012.

Eugenia atraviesa un gran momento personal. Enamorada de Rusherking, la pareja disfrutó de una escapada romántica en las paradisíacas de México, donde descansaron y aprovecharon un tiempo alejados de las responsabilidades. De vuelta en la Argentina, la actriz compartió con sus seis millones de seguidores un recuerdo especial de su infancia. A través de un audio de WhatsApp, que Facundo Saravia, exintegrante del grupo, le mandó a su hermano Agustín, ella se remontó directa y sin escalas a los momentos felices que compartió con su padre.

Guillermo Suárez falleció en 2012 y cada tanto su hija le dedica algún posteo o mensaje en redes. Esta vez decidió abrir su corazón para revelar un recuerdo muy especial que involucra al legendario grupo musical. “Mi papá nos despertó a mi hermano y a mí, toda la vida con Los Chalchaleros”, comenzó el relato de la actriz y acompañó sus palabras con la canción “La Cerrillana”.

La China recordó a su padre a través de un mensaje de uno de los integrantes de Los Charchaleros y se emocionó hasta las lágrimas (Foto: archivo / Instagram @sangrejaponesa)

“Es escucharlos y volver automáticamente a esos domingos, donde estábamos juntos, él cocinando, descalzo, aunque hubiera ola polar, limpiando todo con lavandina, masticando coca con bicarbonato. Mi hermano probablemente jugando al Counter (Counter-Strike, un videojuego) y yo haciendo lío por ahí, volcando el vaso de jugo y rebotando una pelota contra la pared, mi mamá preparando las bicis para llevarnos a la plaza después de comer”, sostuvo.

La reflexión de la China Suárez después de escuchar la voz de uno de Los Charchaleros (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

Acto seguido, compartió el mensaje de audio que Facundo Saravia, quién formó parte del cuarteto, le envió a su hermano Agustín, al enterarse de que era fanático de ellos. “Hola Agustín, ¿cómo estás? Soy Facundo Saravia. Te quería saludar y agradecerte que te gusten tanto Los Chalchaleros. Y que los escuches siempre”, indicó en el mensaje.

Además, en el audio de WhatsApp, Saravia dijo: “Para nosotros, para el conjunto, que ya no canta más, es un placer que tantos años después de haber dejado nos sigas escuchando y que nos permitas estar en tu casa. Sé que tu papá te inculcó esto, así que espero que disfrutes del folklore en general, y de Los Chalchaleros en particular. Te mando un abrazo a vos y a tu familia”.

El mensaje del exintegrante de Los Charchaleros que emocionó a la China Suárez

Estas palabras emocionaron profundamente a la actriz, madre de Rufina, Magnolia y Amancio, quien se quebró hasta las lágrimas y decidió hacerle un agradecimiento público. “Facundo, sos la voz de nuestra infancia, de nuestros más lindos recuerdos. Escucharte nos lleva a esa infancia inmejorable, donde todo era amor, música y presente. Gracias”, comentó la actriz y agregó con profunda nostalgia: “No estoy llorando, se me metieron unos audios en los ojos”.

Eugenia comentó cuál fue el tierno gesto de su hija cuando la vio llorando (Foto: Instagram @samgrejaponesa)

Asimismo, la exTeen Angel compartió las tiernas palabras que le dijo su hija cuando la vio tan conmocionada. “Magnolia me ve llorar y me dice ´mamá sos tan linda y te amo tanto´. A veces no hace falta preguntar, solo quedarse al lado y acompañar. Me voy a dormir movilizada y feliz, porque papá no se equivocaba cuando me decía que nunca me iba a dejar sola”, finalizó la actriz tras la emotiva reflexión sobre su padre y la conexión con la pequeña.