Caso Harvey Weinstein: pese a la ratificación de una condena por abuso, le otorgaron la posibilidad de nueva sentencia

Un tribunal de apelaciones estatal confirmó la condena por violación de Harvey Weinstein en California. Sin embargo, ordenó que se le impusiera una nueva pena, según informó The Holywood Reporter.

Desde 2020, Weinstein ha enfrentado cuatro juicios en dos estados. Dos jurados en Nueva York no lograron llegar a un acuerdo sobre un cargo relacionado con la violación de Jessica Mann, quien optó por no testificar en un cuarto juicio.

Actualmente Weinstein cumple una condena de 16 años. Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California dictaminó el viernes que la sentencia debía revisarse.

“La sentencia queda anulada y el caso se remite para una nueva sentencia”, indica el expediente. Por su parte la fiscalía desestima el cargo de violación contra Harvey Weinstein, quien no será juzgado por cuarta vez.

Harvey Weinstein Adam Gray - POOL Bloomberg

En un comunicado, un portavoz de Weinstein declaró que el exproductor de cine apelará ante la Corte Suprema de California y que sus abogados “mantienen la confianza en que importantes cuestiones legales merecen una mayor consideración”. Añadió: “Si bien la Corte confirmó las condenas, también reconoció que el Sr. Weinstein tiene derecho a una nueva audiencia de sentencia”.

La orden se emitió el mismo día en que un juez de un tribunal estatal de Nueva York desestimó un cargo de violación en tercer grado contra Weinstein. El acusado ahora espera sentencia por una condena en un solo tribunal por acto sexual delictivo contra la exasistente de Project Runway, Miriam Haley. Los fiscales indicaron que solicitarán una pena de 20 años de prisión.

En 2024, el Tribunal Supremo de Nueva York anuló la condena por violación de Weinstein de 2020 tras determinar que el juez que presidió el juicio “admitió erróneamente testimonios de supuestos actos sexuales previos no imputados”, lo que constituyó un “abuso de discreción judicial”.

A diferencia de Nueva York, los tribunales de California pueden presentar pruebas que demuestren la propensión de un acusado a cometer delitos sexuales, incluso cuando las acusaciones no hayan derivado en cargos formales.

Jacob Kaplan, el abogado de Weinstein Frank Franklin II - AP

Operación desgaste

Por otra parte, el desgaste de testigos y denunciantes está jugando un rol muy importante y va en beneficio de la defensa del productor.

La actriz Jessica Mann pasó por los estrados de tres juicios. Y en cada uno de ellos aseguró que Weinstein la violó en 2013, en un hotel de Manhattan. Sin embargo, el acusado negó los cargo y aseguró que siempre la relación con Mann se desarrolló en hechos consensuados.

En una carta que la fiscal Nicole Blumberg citó en el tribunal el jueves último, Mann dijo que ya no podía “soportar pasar por esto”, y añadió que el caso de hace 8 años le ha “causado más daño que beneficio”. Blumberg le dijo al tribunal que los fiscales creen en Mann y elogian su “valentía, fortaleza, coraje e inspiración” para otras sobrevivientes, pero dadas sus sensaciones respecto a seguir adelante, “corresponde el sobreseimiento” del acusado.

Fue así que el juez Curtis Farber desestimó formalmente el caso. Weinstein regresó a la cárcel y su abogado, Jacob Kaplan, se dirigió a la prensa a la salida del tribunal. “Él es inocente. Estos cargos nunca debieron presentarse desde el principio”, aseguró.

Si bien las denuncias tomaron curso en tribunales hace seis años, ya en 2017 comenzaron las primeras acusaciones formales por agresión sexual. El creador de Miramax Studios permanece encarcelado en el complejo penitenciario de Rikers Island en Nueva York.