Anne Hathaway respondió a los insólitos rumores que la acusan de llevar adelante un falso embarazo

En junio de este año, Anne Hathaway anunció que estaba embarazada de su tercer hijo, al que espera junto a su marido Adam Shulman. La actriz, que se encuentra en un momento espléndido de su carrera en el marco de un año que la tiene como protagonista de varias películas, apareció en la alfombra roja de su último estreno con un atuendo que permitía ver su incipiente embarazo. Y como suele suceder en estos días, en internet numerosos usuarios no tardaron en montar una insólita campaña, que llegó a oídos de la propia Hathaway.

En el estreno del film El final de la calle Oak, Anne fue fotografiada junto a sus compañeros de elenco, en imágenes que circularon por las redes y por distintos portales de noticias. En esa instancia, distintos usuarios comenzaron a insistir con que la panza de la actriz era falsa, y que su objetivo era simular un falso embarazo. La teoría conspirativa no tardó en hacerse eco, y pronto innumerables mensajes subrayaban una idea descabellada, que insistía con que Hathaway llevaba una suerte de prótesis para sostener la mentira de un bebé en camino.

Anne Hathaway anunció que está embarazada

Con el paso de las horas, la situación fue en aumento, y allí fue cuando la propia actriz decidió ponerle un freno a esa teoría, subiendo una foto respondiéndole a esa idea. En su cuenta de Instagram, la intérprete compartió una grabación sobre su preparación para la alfombra roja, y junto a esas imágenes escribió: “Pelo falso, pancita real”. De ese modo, la protagonista de La odisea le pone un punto final a otra de las tantas teorías conspirativas que tanto abundan en las redes.

Un matrimonio de diez años

Adam Shulman & Anne Hathaway Best Image/The Grosby Group

La historia de amor entre Anne Hathaway y Adam Shulman comenzó hace casi dos décadas y se consolidó con más de diez años de matrimonio. Formaron una familia junto a sus hijos, Jonathan y Jack, de 10 y 6 años, respectivamente. Hace pocas semanas, la actriz anunció que está esperando a su tercer hijo, una noticia que compartió con entusiasmo a través de sus redes sociales, donde mostró con orgullo su embarazo.

La pareja se conoció en 2008 durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs gracias a un amigo en común y el flechazo fue inmediato. Se comprometieron en 2011 y se casaron en septiembre de 2012 en Big Sur, California. Dieron el “sí” en una boda íntima que intentaron mantener en secreto, aunque no tuvieron éxito. Las imágenes filtradas revelaron que la ceremonia tuvo lugar ante 150 invitados, ninguno de los cuales eran celebridades. Más tarde, la actriz y el productor se convirtieron en padres de dos niños.

Anne junto a su familia SINY - Backgrid/The Grosby Group

“A Adam lo conocí en el peor momento de mi vida [el año en que su expareja, Raffaello Follieri, fue arrestado]. Ni bien lo vi supe que me iba a casar con él y que era el amor de mi vida, y entendí que lo que me había pasado era la excepción a la regla y que el mundo estaba lleno de buenas personas como él”, apuntó la actriz de Los miserables en una entrevista años atrás.

La sintonía de Hathaway con el padre de sus hijos es tal que la actriz decidió compartir un tatuaje con su marido. Se trata de una letra “M” en la muñeca izquierda, cuyo significado fue revelado por la propia actriz en el programa The Drew Barrymore Show.

Anne Hathaway, Adam Shulman y una boda de ensueño Instagram - Archivo

Hathaway explicó que la letra representa la filosofía de su matrimonio: individualmente están completos (“Whole”), pero juntos son más (“More”): “La idea es que individualmente estamos completos, pero juntos somos más. Creo que se trata de que no espero que él me complete y él no espera que yo lo complete a él. Yo soy de una forma y él, de otra, pero elegimos estar juntos porque creemos que nos hacemos mejores el uno al otro. Esta unión es algo en lo que ambos queremos implicarnos”, detalló.