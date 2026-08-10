Jimena Barón filtró un chat con su hijo Momo y recibió críticas en redes sociales

Jimena Barón le hizo una captura de pantalla a una conversación que mantuvo, vía WhatsApp, con su hijo Morrison, y causó polémica en las redes sociales. “Confirmo lo del adolescente monosilábico”, expresó la actriz para reflejar la nula interacción del menor con su madre.

En la imagen, Barón muestra el diálogo virtual con su hijo y elabora una crítica acerca de la expresión del menor ante las preguntas. “Hola. ¿Cómo estas?“, le pregunta Barón al pequeño, que responde ”bien" y acto seguido retrucó: “¿Por?“.

El chat entre Jimena Barón y Momo

Según se desprende en la captura, a Jimena no le habría gustado la respuesta y le marcó los límites. “Porque sos mi hijo. Y tenés 12″, escribió.

A partir de la publicación se generó una especie de debate y contrapuntos en X. Debido a la popularidad de Barón, los usuarios le criticaron, en parte, la exposición mediática del caso y otros mostraron cierta empatía al asegurar que sus hijos también expresan la misma actitud por WhatsApp.

“Jodete por darle un celular a un niño de 12 años”; “Siempre es bueno recordarle que sos la madre”; “Doy fe: mi hijo es igual”; “Y se va a poner peor. No te contesta, no escucha tus audios, no abre tus mensajes, te silencia. En ese orden” y “Tengo 26 y contesto igual. Es la generación”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron en la publicación que tomó connotación de viral en minutos.

Los usuarios cargaron contra Jimena Barón

Morrison, apodado cariñosamente como Momo, es hijo de Barón y Daniel Osvaldo, expareja de la artista. En el último tiempo, fue protagonista de varias situaciones que quedaron reflejadas en las redes sociales.

Una de ellas fue cuando Jimena supervisó el comportamiento de su hijo a la hora de viajar en subte. Según la celebridad, la intención es ver cómo, de a poco, puede ir independizándose el menor para moverse, en un futuro inmediato, solo por la ciudad.

“Acompañé a Momo en subte para ver cuán listo está para independizarse”, indicó la celebridad, quien asumió el desafío de explicarle a su hijo cómo debía moverse por la ciudad y tomarse un transporte público.

Jimena Barón y Morrison, su hijo (Foto: Instagram @jmena)

Y agregó: “Momo se está independizando y vine a ver cómo viaja en subte. Quería ver si estaba orientado, si se manejaba bien con la plata”.

Luego de esta experiencia, ambos se trasladaron al Barrio Chino para almorzar. El menú escogido fueron los onigiris de atún, una receta que llamó la atención de Jimena y el menor.

“La cocinera amorosa vino a saludarlos y le pedimos la receta, así que de ahí nos fuimos al supermercado a comprar las cosas para hacerlos en casa. Vamos a ver si nos sale”, indicó Barón.

Jimena Barón esperó a su hijo Momo en el aeropuerto disfrazada de dinosaurio

Durante el crecimiento de Momo, la artista se encargó de contar, al detalle, cómo fue modificando su conducta y de qué manera logró entablar una relación de madre a hijo: “Momo tuvo su primera fiesta. Fue con pantalones y zapatillas mías. Yo demasiado entusiasmada ,tratando de ser esa mamá canchera que actúa con total calma, deseando que me cuente y me comparta sus cosas, pero sin ser invasiva. Feliz de que crezca, pero algo melancólica”.