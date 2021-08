Cayetano recordó cuando perdió la vivienda que le regaló su abuela por su adicción al juego

El sábado Nicolás Cayetano Cajg estuvo invitado en La Noche de Mirtha (eltrece) y abrió su corazón sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. El periodista contó que luchó durante varios años contra la ludopatía, y confesó que superó todos los límites cuando apostó una suma de dinero imposible de pagar.

Cayetano rememoró las dolorosas situaciones que vivió debido a la adicción a jugar, y reconoció que desde su infancia sentía “adrenalina” cuando apostaba con sus compañeros. “Yo en quinto grado, en los recreos, armaba torneos de ping-pong, me encargaba de llevar la red, todos me tenían que dar un peso y yo organizaba cómo se jugaba; al finalizar, yo me llevaba la mitad y el campeón se llevaba la otra mitad”, explicó.

Luego confesó que cuanto más tiempo pasaba, peor era, porque cada vez comprometía más su economía: “A medida que fui creciendo fue también incrementándose el tiempo que le dedicaba, el dinero que apostaba, todo eso se apoderó de mí”. En este sentido, Juana Viale quiso saber si hubo un momento bisagra donde comprendió la gravedad de lo que le estaba ocurriendo.

Nicolás Cayetano Cajg reveló la peor experiencia que tuvo por su adicción al juego

“Yo fui bastante consciente de que tenía un problema, y mucho tiempo fui un adicto consciente, pero mi adrenalina estaba vinculada con vivir en problemas, sino la vida me aburría”, manifestó. Y agregó: “Fueron varias las situaciones que me pasaron, pero me acuerdo que una vez me fui de vacaciones y había hecho muchas apuestas; para cuando volví me dijeron todo lo que había perdido y era una suma enorme, no lo iba a poder pagar”.

El periodista contó que esa fue la primera vez que se sentó con su familia y reconoció su adicción frente a frente. “Mi abuela me había regalado un departamento y decidimos que lo iba a tener que vender para poder pagar esa terrible deuda; nunca me voy a olvidar que cuando vino el tasador me dijo que la propiedad valía exactamente la misma cifra que yo debía”, reveló.

“Ahí entendí todo, que no había sido ‘mala suerte’, y que no me iba a sobrar nada para volver a apostar, que no existe eso de: ‘Apuesto de nuevo, lo triplico y lo recupero al toque’; con esto siempre vas a tener pérdidas, siempre estás detrás de una zanahoria que se aleja cada vez que la vas a agarrar”, describió.

Cayetano explicó que aunque las adicciones “no se curan”, pudo encontrar ayuda, tratarse y dejar de apostar. Sobre su recuperación, brindó un mensaje positivo para aquellos que estén pasando algo similar: “Es importante para el que está escuchando, que si viene alguien del Casino de haber perdido todo, normalmente no nos damos cuenta; pero una vez que esa persona pide ayuda, se puede salir”.

Dónde pedir ayuda

Jugadores Anónimos de Argentina . Línea telefónica disponible las 24 horas: (011) 15 4412 6745 . Sitio web: https://jugadoresanonimos.org.ar/

. Línea telefónica disponible las 24 horas: (011) . Sitio web: https://jugadoresanonimos.org.ar/ JUG-ANON - Grupo de autoayuda para familiares y amigos de personas que sufren ludopatía. Línea telefónica 24 horas: +549 11-4085-8996. Sitio web: http://www.jug-anon.org.ar/

LA NACION