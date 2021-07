Indignado: Guillermo Coppola llamó a un programa para increpar a Mauricio D’Alessandro en vivo

Guillermo Coppola llamó a un programa de televisión para contradecir al abogado de Matías Morla, Mauricio D’Alessandro, por un hecho que involucra a Diego Maradona. El exrepresentante del Diez intervino al aire luego de que el letrado -que estaba dando la entrevista por videollamada- diera un dato erróneo sobre “una persona que ya no está y no puede defenderse”.

“Si hay algo que me caracteriza es ser amigo de mis amigos. Es algo que se conoce, hace unos días fue el día de los amigos y figuré en el top ten. Cuando yo escucho que Diego estuvo en Punta del Este en el año 2000, me duele porque viene de Mauricio que es del interior. Tengo respeto por aquellos que no están. Ya lo escuché en Polémica en el bar (América) el día que Claudia se comunicó con el programa por otro tema: ‘Cinco días falopeándose en Punta del Este’”, empezó su descargo en A la tarde (América).

Según trascendió, durante la pausa del programa, el empresario llamó a la producción para pedir derecho a réplica. “Quiero preguntarle a Mauricio, a quien respeto y conozco, sé que es un profesional del car... y defiende a sus clientes al taco, pero esto me duele escucharlo. ¿Qué cambia la historia decir que ‘estuvo cinco días tomando falopa’? Un tipo que hoy no está y que no puede decir nada. Mauricio, decime, ¿por qué lo repetís permanentemente? ¡Eso quiero saber!”, agregó, esperando una respuesta del abogado.

El enojo de Guillermo Coppola con Mauricio D’Alessandro por sus declaraciones en el programa A la tarde

“Hola, Guille. En primer lugar, te tengo que decir que tenés razón. No es bueno acordarse de esa etapa negra de Diego. Y me meto en la intimidad de una persona a la cual yo no conocí, pero quería mucho”, aseguró. Pero acto seguido aclaró: “Me da la sensación que no escuchaste por qué yo llego a eso. Es porque algunos, sin ningún código de barrio, acusan al entorno de Maradona, del último Maradona, de tener prácticas vinculadas con sustancias o adicciones. Y yo digo que Maradona, sus noches negras, las tenía con amigos y sin amigos, con entorno o sin entorno”.

Por otro lado, D’Alessandro señaló que dejaba afuera de cualquier acusación al exrepresentante. “Obviamente no me refiero a vos, que fuiste amigo y lo cuidaste de la mejor manera que pudiste. En este caso, siempre me pasa lo mismo, me enojo porque veo que un montón de personas levantan el dedo acusador, como si hubiese un Maradona que era perfecto con gente que lo cuidaba, con un entorno bueno, y después un entorno malo permitió que se muriera. Me enojo y lo comparo. Pero tenés razón que hago mal y no lo voy a volver a hacer”, se disculpó.

Tras las palabras del abogado, que fueron celebradas por los panelistas, Coppola siguió su descargo. “No te lo pude decir personalmente porque no nos cruzamos, pero es muy feo. Sobre todo con todo lo que está pasando con las adicciones, lo que le pasa a este chico Chano y lo que estamos viviendo. Nadie está libre. No hay que escupir para arriba. A cualquiera le puede pasar”, arremetió.

Guillermo Coppola aclaró cómo fueron los días de Diego Maradona en Punta del Este LA NACION

En ese sentido, trató de dar más precisiones de aquella época en Punta del Este. “Primero, Diego no estuvo cinco días, porque llegó el 31 a las 11.15 de la noche y el 4 a primera hora de la mañana lo internamos en el Cantegril, o sea, estuvo tres. Pero yo lo dije: ‘Días de excesos’. Lo dije yo porque no tenía nada que ocultar”, apuntó.

Por último, Coppola intentó aclarar el rol de Morla en la vida de Maradona y contó un gesto que tuvo con el neurocirujano Leopoldo Luque, quien está siendo investigado en la causa de la muerte del Diez. “Y yo jamás levanté el dedo acusador contra Morla, porque era su abogado, no era su médico. Ganaron fortunas y aplaudí. Al medico, cuando lo operó de la cabeza, lo llamé y agradecí. Después escucho audios y me alteran cuando hablan de la amistad. Me duele cuando dicen: ‘Cinco días falopeándose”, insistió.

