Alumna del conservatorio con ocho años y sorpresa en La Voz: quién es Camila Pereyra, la joven que emocionó al jurado

Las luces del estudio de Martínez se apagaron y los reflectores le abrieron su camino. Ante la atenta escucha del jurado de La Voz Argentina, Camila Pereyra caminó hasta el centro del estudio. Los nervios fueron en aumento y el silencio de un escenario oscuro fue la antesala de uno de los momentos más grandes de su vida.

Un pequeño sonido le dio el pie y cuando el juego de luces empezó a hacer su trabajo, la joven de 18 años comenzó a recitar los versos de una canción que lleva años emocionando a la audiencia: “A simple vista”. Pero lo que se concretó en cinco minutos de aire se gestó durante años.

Camila Pereyra nació un 25 de junio de 2002 en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires. Con tan solo cinco años, la joven ya dominaba la guitarra y con ocho recién cumplidos ingresó al Conservatorio de Música de Olavarría.

Acompañada por su mamá y su abuela, empezó a desarrollar un gusto especial por la música y el deseo de aprender crecía conforme pasaba el tiempo. “Me ganaba la curiosidad de querer saber cómo funcionaba cada instrumento”, explicó en diálogo con LA NACIÓN. Los años hicieron lo suyo y esa pasión siguió en aumento a tal punto de poder reconocer, orgullosa, que sabe tocar el bajo, piano, teclado y el acordeón además de su querida guitarra.

Las redes, un nuevo mundo para explorar

A los 15 años decidió abandonar el conservatorio y concentrarse en los estudios tradicionales. Pero mientras cursaba en la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel elegía su cuenta de Instagram como el lugar para seguir explotando su costado artístico. Allí, empezó a subir covers y videos cantando: cosechó 11 mil seguidores y más de 20 mil reproducciones en cada uno de sus posteos.

Camila Pereyra se convirtió en uno de los personajes más comentados tras su aparición en La Voz Instagram: @camii.pereyra09

“Me parecía una red de confianza porque quienes me seguían eran conocidos míos y jamás me dirían algo ofensivo. Me empecé a sentir cómoda compartiendo canciones que me pedían o que yo quería cantar”, reconoció.

De a poco, las redes fueron su ventana y el aliento que recibió de sus amigos y familiares la llevaron a animarse a componer un tema propio. “Si me dices es un tema que lancé en cuarentena investigando un programa de compu. Además de ser de mi autoría, lo produje yo”, le contó a LA NACIÓN.

La Voz y un largo camino por recorrer

Con tan solo 18 años, Camila Pereyra le hizo caso a su hermana y se presentó a las audiciones de uno de los programas del momento. Eligió una de sus canciones favoritas, se puso uno de sus mejores looks y se enfrentó a 20 puntos de rating.

Tan solo unos versos le alcanzaron para que Mau & Ricky, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Lali Espósito la pidieran en su equipo. “Cuando los jurados se dieron vuelta quedé internamente en estado de shock y externamente en piloto automático, no sé cómo seguí cantando”, contó.

La presentación de Camila Pereyra en La Voz Argentina

Sin un ritual, una cábala o una preparación especial, Camila siente los nervios dentro suyo mientras que por fuera intenta mostrarse segura y emocionar a quienes la escuchan. Hoy, estudia Musicoterapia en la Universidad de Buenos Aires y forma parte del equipo de Montaner en La Voz Argentina.

Con un largo camino por recorrer, su nombre ya está presente en las redes y en los medios nacionales. “Espero llegar lejos pero hasta donde llegue va a ser completamente válido. Tengo que estar agradecida de eso que no es poca cosa”, finalizó.