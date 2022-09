Premios Billboard Latinos 2022: del show de Tini y el homenaje a Raphael a la ausencia del gran ganador de la noche

escuchar

Bad Bunny es el artista más exitoso de la industria occidental de la música del último tiempo, sobre todo por los números (millonarios) que se registran en la reproducción de sus temas en plataformas digitales y los dividendos generados en sus actuaciones. Y es latino. Por eso, y como no podía ser de otro modo, fue el gran ganador de los Premios Billboard que anoche se entregaron a la música latina, en el Watsco Centrer de Coral Gables, Florida . El reggaetonero portorriqueño, que era el más nominado, se impuso en nueve ternas gracias a su reciente producción discográfica, Un verano sin ti.

Los ganadores de la presente edición reflejan el desempeño de las nuevas grabaciones de álbumes y listas de canciones de Billboard del 14 de agosto de 2021 al 6 de agosto de 2022. Entre los premios principales, Bad Bunny se quedó con el Top Latin Album, y por tercera vez, la estatuilla dedicada al compositor del año quedo en sus manos. En 2021 Bad Bunny había conseguido el premio de Top Latin Album por YHLQMDLG y en 2020 por X 100PRE. Y de manera consecutiva en tres ocasiones, se impuso en la categoría Hot Latin Songs. También ganó en las categorías gira del año, canción tropical del año (por “Volví”) con Aventura. En el podio, debajo de Bad Bunny quedó Farruko (Carlos Efrén Reyes Rosado) que se llevó cuatro estatuillas (un par de ellas en rubros principales).

Farruko, uno de los artistas más premiados en los Billboard Latin Music Awards 2022 Jason Koerner - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Noche de ausencias

La fiesta habría sido completa si el gran ganador hubiera estado en la ceremonia. Pero no fue. Otra que repitió premios, por segundo año consecutivo, fue Karol G. La estrella colombiana urbana se volvió a llevar los premios de artista femenina del año Hot Latin Songs y artista femenina del año Top Latin Albums, además de conseguir el premio Hot Latin Song colaboración vocal del año, por su tema “Mamiii” con Becky G, quien lo recogió a nombre de las dos. Porque Karol G tampoco estuvo en la premiación. “Juntas somos más”, dijo Becky G.

Nicky Jam recibió su Premio Billboard Salón de la Fama de manos de su padre, José Rivera. El astro del reggaetón no se esperaba que su padre le diera el premio, ambos estaban conmovidos en el escenario. “¡Te ves hermoso!”, le dijo a su papá. ”Gracias a toda la gente que me ayudó a estar hasta donde estoy hoy en día, porque nunca, nunca hice esto sólo, mi papá siempre me apoyó desde el principio”, dijo el homenajeado.

Becky G recibió el premio “Hot Latin Song” colaboración vocal del año por su tema “Mamiii” junto a Karol G. iambeckyg

En su discurso, Nicky Jam mencionó a personas que lo ayudaron al comienzo de su carrera, como Zion, así como a exponentes como Ivy Queen y Daddy Yankee. También le hizo un guiño al gran ganador de la noche, y se ubicó como un patriarca del reggaeton: “Gracias a todos los integrantes del género del reggaetón de la vieja escuela que hicieron todo lo posible para que hoy en día haya un Bad Bunny”, aseguró. “La gente me pregunta `Nicky ¿cómo tú te sientes cuando ves a Bad Bunny?’ Y yo digo: `Cuando yo veo a Bad Bunny me siento tan orgulloso porque gracias a lo que yo trabajé hace 28 años atrás, tocando puertas, gracias a eso existe hoy en día un Bad Bunny”’.

Eslabón Armado fue otro de los artistas en repetir premios por segundo año consecutivo, consagrándose como artista del año, dúo o grupo Top Latin Albums. La agrupación originaria de California también se llevó la estatuilla a artista regional mexicano del año, dúo o grupo.

Estatuillas y trayectorias

Las categorías de los premios especiales se ampliaron este año. Chayanne, quien tuvo un número musical en la gala con el que estrenó su tema “Como tú y yo”, se llevó el Premio Billboard Ícono. ”Uno hace las cosas con amor, uno entrega una canción y ya es de ustedes”, apuntó el astro puertorriqueño. “Cada proyecto que hago lo hago como si fuera el primero, con la misma intensidad, el mismo entusiasmo y entregando el 100 por ciento”.

Christina Aguilera cantó y se llevó un premio en los Billboard Latin Music Awards 2022 Jason Koerner - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, Christina Aguilera también animó al público con un show con mariachis al interpretar “La reina” del segundo disco en español de su carrera, Aguilera, y fue reconocida con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza. La artista de ascendencia ecuatoriana nacida en Nueva York habló en inglés al recibir su premio y agradeció estar en una gala en la que pronunciaran bien su apellido. “Cuando comencé en esta industria siendo una chica me prometí que usaría mi voz para hablar de algo más profundo que grabar discos. Quería que mis canciones tuvieran un propósito genuino y un significado. Crecí en un ambiente caótico y me di cuenta que compartir mi historia era vital para conectar con quienes luchan para hacer escuchar su voz ”, aseguró.

Raphael, quien celebra 60 años ininterrumpidos sobre los escenarios, fue ungido con el galardón Billboard a la Trayectoria Artística. El astro de Jaén interpretó un popurrí de sus grandes éxitos acompañado de la banda CNCO y el cantante español Pablo López y estrenó su tema “De tanta gente”. ”Estoy muy emocionado porque soy muchos años los que estamos cumpliendo en el gusto del público y Miami jamás me falla -aseguró- Estar hoy en los premios Billboard es para mí un honor de verdad”.

Rapahel obtuvo el Billboard a la Trayectoria Artística

Además, el portorriqueño José Feliciano, quien recibió el Premio Billboard Leyenda, fue el único galardonado con uno de los premios especiales que no pudo asistir a la ceremonia, pero envió un mensaje por video en el que explicó que no logró viajar por el huracán. Feliciano terminó el video con un fragmento de su popular versión en guitarra acústica de “Light My Fire”, que primero fuera conocida por The Doors.

Así como Feliciano no pudo asistir por causas climáticas, las devastadoras consecuencias de recientes huracanes y terremotos también tuvieron una mención en la ceremonia. Los anfitriones, Jaime Camil y Kate del Castillo dedicaron palabras de apoyo para los damnificados del huracán Fiona en Puerto Rico y República Dominicana, los terremotos en el occidente de México y el huracán Ian que pasó por Cuba y luego por Florida, el estado donde se celebraron los premios. “Sepan que les dedicamos esta noche”, dijo Camil.

Kate del Castillo, una de las anfitrionas de los Billboard Latin Music Awards 2022 Rodrigo Varela - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Al recibir el premio a canción del año Hot Latin Song por “Pepas”, Farruko tuvo uno de los discursos más sobrios y conmovedores de la noche. “ Yo estoy aquí para decirles que tengamos más empatía, que seamos mejores seres humanos, que busquemos una relación con nuestro creador cada día. Porque mientras estamos celebrando unos premios, hay gente en Cuba que lo poquito que tienen lo perdieron, hay gente en Puerto Rico que lo poco que tienen lo perdieron, hay gente en la Florida que no tiene donde dormir”.

También hubo varios musicales a lo largo de la noche. El primero estuvo a cargo de Ozuna. Carlos Vives acompañó a Los Ángeles Azules en su debut en los Latin Billboard. Tini tuvo una versión conmovedora de ”Carne y hueso”. Manuel Turizo puso a bailar a todos con su éxito “La bachata” y Maluma estrenó su canción “Junio”, con una vistosa escenografía que recreaba un barrio latino. Otros artistas que encendieron el ánimo durante la premiación fueron Camilo y Grupo Firme, quienes interpretaron su éxito “Alaska”. Camilo también fue el encargado de cerrar la ceremonia con una interpretación de su tema “Aeropuerto” elegido como el tema oficial de Telemundo para el próximo mundial de fútbol en Qatar.

Alfombra roja

Becky G, una de las ganadoras de los Billboard Latin Music Awards 2022 Rodrigo Varela - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rodrigo Guirao Rodrigo Varela - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Patricia Manterola Rodrigo Varela - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Myrka Dellanos Rodrigo Varela - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ana Jurka Rodrigo Varela - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alexa Dellanos Rodrigo Varela - GETTY IMAGES NORTH AMERICA