Tras su separación, Zaira Nara protagonizó un picante cruce con un movilero de LAM: “Qué pregunta de mal gusto”

escuchar

Al contrario de su hermana, quien protagonizó varios escándalos a lo largo de su carrera y que no duda al momento de salir a responder ante cualquier cruce, Zaira Nara siempre prefirió mantener un perfil más bajo. Ni las peleas ni las indirectas en redes sociales son lo suyo e, incluso, llegó a admitir que se olvida con facilidad de los periodistas o figuras que hablan mal de ella en los medios. Sin embargo, ya bien versada en el mundo de la farándula y con varios años de experiencia, no dudó en ponerle los puntos a un movilero de LAM (América) frente a una pregunta que la incomodó mientras hablaba de su recientemente confirmada separación.

Zaira Nara habló por primera vez tras su separación y se cruzó con un movilero de LAM

Durante los últimos meses, Zaira Nara se vio envuelta en constantes rumores de crisis matrimonial y fueron muchas las ocasiones en las que diferentes periodistas y especialistas en la vida de los famosos indicaron que algo no estaba bien dentro de la relación. No obstante, fiel a su perfil bajo, la modelo negó dichas versiones las veces que fue necesario.

Un par de semanas atrás, en diálogo con LAM se animó a decir que junto a Jakob von Plessen -con quien estuvo ocho años en pareja, de la cual nacieron dos niños- habían atravesado “turbulencias”, pero en ese momento no se adentró en los detalles de la misma.

Zaira Nara confirmó su separación con un comunicado publicado en sus redes sociales Captura

Días atrás, rompió el silencio y, a través de las redes sociales, compartió un escueto comunicado en el que habló de su separación. “Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, escribió. Por su parte, von Plessen, quien nunca entró en el juego mediático a pesar de estar casada con una de las figuras más destacadas del mismo, jamás dio entrevistas o habló al respecto.

A la noticia del final del amor le siguió el absoluto silencio y la ex Morfi: todos a la mesa (Telefe) no volvió a tocar el tema. Hasta ahora que, durante su paso por un evento, fue interceptada por noteros de varios programas de espectáculos. Uno de ellos fue un periodista de LAM con quien, a pesar de tener una buena relación, protagonizó un tenso ida y vuelta.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen confirmaron su separación @jakotango

“¿Nos podés confirmar tu separación?”, comenzó el notero. Con una sonrisa, la entrevistada aseveró: “Si, te confirmo, pero no voy a hablar del tema porque me parece que es algo privado que hay que transitarlo lo más tranquilo posible, por lo menos en el caso de nuestra familia. No quiero hablar del tema, todo lo que quise decir lo puse en ese pequeño comunicado. Pero no porque me haga la mala onda, sino porque quiero cerrarlo ahí”.

Ante la pregunta sobre si fue coincidencia que anunciara su separación al mismo tiempo que Wanda Nara dio a conocer el final de su relación con Mauro Icardi, dijo: “No quiero hablar ni de como se pensó o se comunicó, lo dije porque soy una persona pública. Si no siento que me preguntan y termino mintiendo”.

Yendo un poco más lejos, desde LAM apuntaron: “¿La mecha se prendió el día que tu exmarido le hizo la guardia a Mauro en el hotel en su encuentro con la China?”. Sin perder la calma, pero evidentemente incómoda, Zaira replicó: “Me parece una pregunta de mal gusto y vos no sos así”.

Finalmente, aseguró que ahora está enfocada en abordar esta nueva etapa de su vida dedicándole más tiempo al cuidado de sus hijos -Malaika y Viggo.- y concentrada a pleno en sus múltiples compromisos laborales.