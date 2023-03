Chano reunió a Tan Biónica en el Lollapalooza, hizo un inesperado anuncio y estallaron los memes

escuchar

Una vez más, Santiago “Chano” Moreno Charpentier dejó sin palabras a todos. Pero, el motivo no fue solo que tocó a apenas tres semanas de salir de una internación, sino también porque hizo el anuncio más esperado por todos sus fanáticos. En el escenario del Lollapalooza confirmó la vuelta de Tan Biónica y, además, volvió a reunir al grupo en una presentación histórica. Como no podía ser de otra manera, los fans enloquecieron con la noticia y no tardaron en reaccionar en las redes con los infaltables memes.

El 17 de febrero, el intérprete de “Claramente”, ingresó de urgencia al Sanatorio Otamendi y permaneció en terapia intensiva e intubado durante siete días. Una semana después, abrió los ojos y recuperó la conciencia. Para sorpresa de todos, su agenda laboral no se corrió y el viernes 10 y el sábado 11 de marzo se presentó en el Estadio Atenas de La Plata e hizo su regreso triunfal.

Chano Charpentier se presentó en el escenario del Lollapalooza 2023 Tomás Cuesta - LA NACIÓN

La tercera fecha fue exactamente un mes de su internación y una vez más, cumplió. El 17 de marzo se presentó en el Lollapalooza, y no solo emocionó a sus fans con su vuelta, ni con sus hits de siempre, sino que hizo un anuncio que tomó desprevenidos a todos y los dejó sin palabras.

“Vinimos acá, al recital más lindo del mundo, para regalarles algo, en cinco minutos vuelve Tan Biónica y próximamente les va a regalar una última noche mágica en un estadio de Buenos Aires”, lanzó. Efectivamente, después de más de seis años, la mítica banda cantó sus grandes éxitos y nofaltaron“Ciudad mágica” y “Melodía de Dios”.

Como era de esperarse, al enterarse de la reunión del grupo, las redes explotaron con comentarios, fotos y videos. Rápidamente, los memes se apoderaron de Twitter y no faltó nada, desde Maria Elena Fuseneco, hasta Los Simpsons y The Office, entre tantos otros.

“Recién vuelve la luz y ¿Tan Biónica vuelve? No me jodan”, comentó una usuaria, mientras que otra sostuvo: “Chano acaba de decir que vuelve Tan Biónica y es literalmente el mejor día de mi vida, pero al mismo tiempo, ¡cuiden a Chano!”.

Los fanáticos reaccionaron al regreso de Tan Biónica Twitter

Los memes estallaron tras el regreso de Tan Biónica Twitter

Así reaccionaron las redes al enterarse del regreso de Tan Biónica Twitter

“Chano dijo que vuelve Tan Biónica, estoy llorando”, sostuvo una usuaria con el infaltable meme de “Se festeja en el Obelisco”. “Vuelve Tan Biónica, revivió la música, viva la vida”; “¿Vos entendés que volvió la banda más importante de la historia argentina? Definitivamente revivió la música. Estoy así desde que Chano anunció que volvía Tan Biónica: ‘esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad’”, comentaron otros.

Las reacciones en las redes tras el anuncio de Chano Twitter

Los fanáticos reaccionaron en las redes tras el anuncio de Chano Twitter

Los mensajes de los fans ante el regreso de Tan Biónica Twitter

Asimismo, no faltaron quienes lanzaron hipótesis sobre el futuro del vocalista. Cabe recordar que el 7 de marzo hizo un posteo en redes donde expresó: “Se vienen los últimos tres shows de este ciclo y por mucho tiempo no vuelvo a tocar”. De esta manera, hizo referencia a las presentaciones que ya tenía pautadas, pero, los recientes anuncios hicieron que los fans le dieran una vuelta a esto.

Tan Biónica volvió a tocar después de seis años y los memes estallaron Twitter

“Chano dijo que sus últimos recitales eran La Plata y el Lollapalooza, porque ya no es más ‘Chano’, ahora vuelve Tan Biónica. Revivió la música nacional”, manifestó uno de ellos en la red social del pajarito.

No faltaron los memes de Los Simpsons Twitter

VUELVE TAN BIONICA, REVIVIÓ LA MÚSICA, RESURGIÓ LA PATRIA. TE AMO CHANO pic.twitter.com/V5240567tj — َ (@jhnsqn) March 17, 2023

Una fanática, por su parte, manifestó su alegría por el anuncio y el comentario recibió cientos de likes: “Por favor, imaginate estar en el momento en el que Chano anuncia que vuelve Tan Biónica, si o si, top mejores momentos de tu vida. Vuelve Tan Biónica, revivió la música, resurgió la patria. Te amo Chano”.

LA NACION