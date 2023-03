Acusaron a Nati Jota de recibir entradas gratis para ver a la selección argentina y respondió con un duro descargo

escuchar

En Twitter, el nombre de Nati Jota se volvió tendencia por una peculiar y supuesta información: cientos de usuarios aseguraron que recibió entradas gratis para ver el partido que disputará la Selección Argentina con Panamá en el Monumental, en su estreno como campeona del mundo tras su consagración en el Mundial de Qatar 2022, y se mostraron furiosos al respecto. El motivo que provocó el enojo, según manifestaron, surgió a raíz de que, mientras miles de personas se quedaron afuera del evento porque las entradas se agotaron rápidamente, varios famosos, entre ellos la influencer, habrían recibido invitaciones gratis. Sin embargo, negó las denuncias públicas y compartió un contundente descargo en las redes sociales.

“Familias que fueron al rayo del sol a esperar a los jugadores se quedaron su entrada y terminaron insolados. Mientras tanto, Luzu TV, que tiene menos fútbol que Utilísima, tiene entradas de protocolo, por esto Nati Jota lo consiguió”, fueron uno de los tantos tuits en los que se dirigieron en contra de ella.

Nati jota respondió a todas las acusaciones en su cuenta de Twitter

En respuesta, Jota decidió utilizar la red del pajarito para aclarar la situación a través de un extenso mensaje. “Me hacen TT como si tuviera entrada. Esta se suma a la larga lista de puteadas gratis que tengo en mi historial”, introdujo.

Y continuó: “Tipo me vi TT y dije ¿qué hice? Y vi y dije ‘ah, tener entrada para Argentina-Panamá. Después pensé ‘ah, re que no tengo. Igual ojalá consiga y me puteen con razón”. Sobre los datos que difundieron, enumeró: “Chicos la de puteadas que me comí hoy porque creen que voy a ir a la cancha y está difícil conseguir entradas. Realmente, 1) No tengo, hice la fila como ustedes y no conseguí. 2) Trabajé 5 años en un canal deportivo y siempre estuve con el deporte desde un lado colorido”.

Por otro lado, dejó a entrever la molestia que le produce la cantidad de críticas que recibe a diario. “Si fuera a trabajar y por eso tuviera acceso, ¿son justas todas esas puteadas? Yo me río ahora porque encima es mentira, pero ojalá vaya a cubrir mil partidos más, y mundiales. No saben qué agotador e injusto siempre tener que salir a explicar por qué te lo merecés. Estoy triste”, aseveró.

Por último, habló sobre las trabas que se le presentan en el trabajo que realiza como periodista desde que incursionó en los medios de comunicación. “Nadie es tan consciente como yo misma del machismo contra el que lidio desde hace 8 años que empecé. Cualquier bardeada siempre atravesada y potenciada porque soy mina. Y no hablo de mis colegas sino de la gente. El nuevo clásico, pegarle a un par de influencers cuando el problema es otro”, cerró.

Nati Jota se explayó sobre las acusaciones en su contra Twitter

Hace pocos días, la creadora de contenidos también estuvo en el ojo de la tormenta cuando varias imágenes de ella junto a Momo Benavides en la Antártida invadieron las plataformas virtuales acompañadas de una oleada de indignación de parte de quienes aseguraban que habrían realizado el viaje con dinero del Estado.

Luego de ser duramente cuestionada, y fiel a su estilo, respondió a las críticas con un extenso mensaje. “Para sacar algunas dudas, porque leo información falsa replicándose y de manera sañosa. Estoy formando parte de un proyecto de divulgación sobre la Antártida Argentina, proyecto que pertenece a una productora que realiza contenidos educativos para jóvenes. No me trajo ningún medio particular”, manifestó.

“Entiendo que haya desconocimiento y en parte esa es mi misión, pero para los que cuestionan cómo vine: la única manera de pisar acá es avión o barco militar (no hay vuelos comerciales), en mi caso avión, y lejos de utilizarse por mí sola (¿quién era? ¿Quién puede pensar eso?), había como otros 60 pasajeros más, entre científicos, personal, militares, otros periodistas, etc., y víveres necesarios para las bases”, agregó.

Desde la Antártida, Nati Jota respondió las críticas y fue contundente: “Lejos estoy de hablar de política” instagram @ natijota

Luego de extenderse más sobre el tema, y para ponerle fin a las aclaraciones, agradeció a aquellos que la apoyan y defendió el trabajo que hace. Si bien actualmente tuvo que volver a expresarse a raíz de otras denuncias, dejó en claro que no pasará por alto los cuestionamientos que pesan sobre ella.

