Charlotte Caniggia confesó que odia trabajar: “Me gusta cuando me pagan”

Charlotte Caniggia fue invitada al programa Los Mammones (América) y realizó una declaración que sorprendió a muchos y a otros, no tanto. “Odio laburar”, le confesó al conductor del ciclo, Jey Mammon.

“No me gusta. Me gusta cuando me pagan, que veo plata y digo ‘shopping’. Sé que no me gusta trabajar porque cuando voy al laburo me quejo”, explicó la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Entonces, Mammon recordó cuando fue compañero de Charlotte en una obra de teatro y dio fe de sus palabras.

“Me ponía unos lentes para salir a escena y chateaba. A veces me equivocaba en la letra, pero no pasa nada, nadie se daba cuenta. En tu caso porque te lo conté, sino nadie se daba cuenta de que yo hacía eso”, admitió la mediática, quien agregó que su sueño era ser cajera de supermercado. “Me gusta la plata. ¿A quién no? Hay cosas que no se solucionan con guita, pero todas las mujeres queremos comprar zapatos, carteras y algunas compran comida”, continuó, ante la risa del entrevistador.

En la misma nota, la joven de 27 años contó una mala experiencia que sufrió en el programa de Carolina “Pampita” Ardohain. Según Charlotte, cuando fue invitada al ciclo apareció “la innombrable” -haciendo referencia a Yanina Latorre-: “Ella me empezó a bardear, y en el corte le dije a Pampita que no me la cruce, que no quería preguntarle nada a ella. ¿Y qué hizo Pampita? Me la cruzó, por rating o no sé. Y me sentí re mal, como traicionada”.

Para finalizar, la hermana de Alex Caniggia aseguró que sigue en pareja y declaró: “Me gustaría casarme y tener una hija. Pero con mi pareja no proyectamos eso, como que ninguno de los dos quiere”.

