Charly García asoma la nariz fuera de su casa y hay cámaras de celulares para contarlo. Este martes se conocieron fotos desde su cuenta de Instagram y a mediados de la semana pasada también se subieron a las redes fotografías, en ese caso con fans. En ambas situaciones se ve a un García muy sonriente y espontáneo, aunque detrás hubiera algo de producción para contar. Es una manera de decir que está bien y que si su vida social está más restringida seguramente se deba a que su salud requiera más cuidado que en otros tiempos. Solo eso.

Si se lo ve en silla de ruedas es por sus problemas de cadera. Pero esto no es novedad ya que así fue como se lo vio en sus últimos festejos de cumpleaños. Además, Charly deja pistas en cada una de estas apariciones. En la última, vestía una remera de Pescado Rabioso, la banda de Luis Alberto Spinetta. En la de la semana pasada, una de Pappo’s Blues. Para esa ocasión hubo selfies varias. Y lo cierto es aquello que se subió a la cuenta de X de @constat_concept, era en una situación no del todo espontánea porque esta cuenta amplifica todo lo relativo a García con gran detalle y mucha pasión.

En un posteo del 31 de diciembre se puede ver una especie de bitácora de la actividad de Charly más una proyección sobre cómo podría ser su 2024. Según @constat_concept, “consultados por la publicación del nuevo álbum, los directivos de Sony Music Argentina admitieron que está en carpeta la salida y la placa podría conocerse recién en los primeros días de marzo con una gran campaña publicitaria en diversos medios”. Mediante un hilo de X publicado el último día de 2023, también se analizaban los motivos de la demora en la publicación del álbum: “Una de las causas de la demora y también decisión de no darlo a conocer en los últimos meses del año pasado [por 2022], es que los encargados de marketing de la compañía disquera entienden que sacar a conocimiento del público un trabajo de esta importancia, con un campeonato mundial de fútbol de por medio, no recibiría la adecuada respuesta comunicacional de los medios habituales. Lo real es que la nueva obra está terminada desde principios de 2022, pero el músico aún no definió ciertas cuestiones estéticas para publicarlos, además de sufrir una gran demora por un aspecto que la prensa desconoce. El nuevo trabajo del artista incluye fragmentos de audios pertenecientes a otros músicos, los cuales demandan un tradicional proceso de autorización para poder ser utilizados en otras composiciones”.

La foto reciente que publicaron en la cuenta de Instagram @constatconcept

Por su parte, Renata Schussheim había adelantado hace más de dos años su participación en la producción del álbum. En noviembre de 2021 se publicó en YouTube una entrevista de Gillespi con Renata para el programa Hora Líquida, donde la artista plástica dio detalles sobre su labor en el arte del disco.

El posteo de @constat_concept sigue: “El concepto del disco se basa en la película Mr. Arkadin, dirigida por Orson Welles (1955). ¿Quiénes, se comenta, que participan del álbum? David Lebón, Pedro Aznar, Hilda Lizarazu, Rosario Ortega, El Zorrito Von Quintiero, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki, Roberto Pettinato, Kiuge Hayashida y Toño Silva. Además de todos estos grandes artistas, se ha comentado que Luis Alberto Spinetta tendrá una pequeña participación, no se sabe de que forma (suponemos que a lo “Peluca Telefónica” con algún audio inédito, frase extraída de alguna entrevista o quizás un sampleo de algún tema). Pasando por el tracklist del disco, se han comentado infinidad de temas inéditos, covers, reversiones, etc. pero a continuación les dejamos la lista mas detallada y ‘oficial’ hasta el momento. (...) Estos son:”

1- ”La medicina del amor” (Tema inédito estrenado en 2010)

2- “Rompela” (Reversión de “Break it Up”)

3- “Watching The Wheels” (reversión del cover de Lennon incluido en Kill Gil)

4- “Loco, ¿no te sobra una moneda?”

5- “Te recuerdo invierno” (reversión del tema integrado en Cassandra Lange’s ‘Estaba en Llamas cuando me acosté’)

6- “Rock and Roll Star” (cover de “So You Wanna be a Rock and Roll Star - The Byrds)

7-”El Club de los 27″ (Registrado en Sadaic 02/22 y Parte de la letra citada en la carta a Maradona)

8-”Autofemicidio” (Registrado en Sadaic 02/22)

9-”Yo Ya Sé” (Registrado en Sadaic 02/22)

10-”Estrellas al Caer” (Registrado en Sadaic 02/22)

11-”No te abatas” (outake de Random)