La “China” Suárez cambió el look de sus cejas: “No entiendo cómo no lo hice antes”

Eugenia ‘China’ Suárez se hizo un radical cambio en su rostro que sorprendió a sus casi 5 millones de seguidores en Instagram. La modelo y empresaria, que recientemente presentó en su local la nueva línea de ropa de su marca China by Antolín, siguió los consejos de su amiga Gimena Accardi y se hizo un procedimiento semipermante en las cejas.

Se trata de un laminado de cejas, una técnica de belleza innovadora que se ha popularizado también entre otras famosas de la farándula nacional. A través de este procedimiento se busca darle un aspecto de limpieza al vello del rostro, ya que es peinado hacia arriba.

“No entiendo cómo no me hice esto antes. Sos todo, Gime. Gracias por el datazo”, escribió sobre la fotografía en la que arrobó a la esposa de Nicolás Vázquez. Hace unas semanas también mostró su cambio de look, con tonos castaño claro y dorado sobre las mechas.

La actriz y empresaria se hizo un laminado de cejas, un tip que le pasó la esposa de Nicolás Vázquez Instagram @sangrejaponesa

Las actrices eran íntimas amigas, pero en un momento sus diferencias pudieron más y la distancia se hizo evidente. Sin embargo, en el último tiempo volvieron a seguirse y a dedicarse mensajes en las redes, aunque ninguna había dado detalles sobre cómo es hoy la relación que las volvió a unir.

La modelo recientemente se hizo un cambio de look que sorprendió a sus seguidores Instagram @sangrejaponesa

Coincidieron en Casi ángeles y se hicieron inseparables, pero luego de un fuerte golpe en la vida de Accardi, la amistad se vio quebrantada. Ocurrió en 2017, luego de la inesperada muerte de Santiago, hermano de Nicolás, cuando la pareja sostuvo que su amiga no había estado presente en el momento en el que más la habían necesitado.

LA NACION