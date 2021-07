Fuerte cruce entre Yanina Latorre y Úrsula Vargues: “¿Querés que pase el video?”

Yanina Latorre y Urusula Vargues tuvieron un fuerte cruce el domingo en las redes sociales. La panelista de LAM trató a la periodista de empeorar su “nivel de resentimiento” y la exmodelo le respondió amenazándola con pasar un video en el que habla mal de su marido, Diego Latorre. “Te obsesionaste”, cerró la discusión Latorre.

Todo comenzó en la tarde del domingo, cuando Latorre opinó sobre la catarata de insultos y descalificaciones que Vargues había realizado contra la candidata a diputada por el Frente de Todos por la ciudad de Buenos Aires, Gisela Marziotta.

“Sos una mujer horrible. Una desesperada. Yo te conocí y sos una desgracia”, había escrito la exmodelo sobre una foto de la candidata a la legisladora. Latorre retuiteó esa foto con ese comentario y señaló: “Esta chica va empeorando el nivel de resentimiento... se ve que las visitas no le alcanzaron para un puestito”.

Yanina Latorre comentó un tuit que había enviado Ursula Vargues en el que la exmodelo agredía a Gisela Marziotta Twitter / @yaninalatorre

La panelista de LAM hacía referencia en su mensaje a la visita que realizó Vargues a la Quinta Presidencial el año pasado, según lo que consignaron los registros de acceso a Olivos.

Poco tiempo después, y en respuesta a estas expresiones de Latorre, Vargues le contestó al pie de su tuit. Y lo hizo e duros términos. “No. No soy como vos. Yo no quiero nada. Pero vos te cag...abas de risa de tu actual marido (Diego Latorre) porque no hablaba bien inglés. ¿Te acordás? Y te lo c... por hambre de ser alguien. (Así me lo contaste en Stop and go) ¿Querés q pase el video?”, escribió la exmodelo.

“F... Agradeceme que no paso el video”, arremetió un poco más abajo la periodista.

La respuesta de Ursula Vargues a Yanina Latorre Twitter @ursulavargues

A partir de ahí, en su propia cuenta de Twitter, Vargues continuó emitiendo expresiones hostiles. “Das pena y no te das cuenta”; “Sin dignidad”; “Sos una cornuda”; “Pobre mina”, fueron algunos de los mensajes vertidos en una seguidilla de pocos minutos.

Pasadas unas horas, Latorre respondió a las expresiones de Vargues, en especial a la amenaza de pasar un supuesto video. “Pasalo -escribió la panelista, todo en letras mayúsculas-. Es todo mentira. No te conté nada de lo que cuento normalmente”.

El último mensaje que le escribió Yanina Latorre a Ursula Vargues Twitter / @yanilatorre

“Estás demasiado pendiente de mi. Me dedicás mucho tiempo. Hacete un bien y producí algo para tu vida. Te obsesionaste”, finalizó el mensaje Latorre.

Las dos mujeres, que acostumbran a tener una vida muy intensa en las redes sociales y acostumbran a dar declaraciones polémicas, ya habían tenido un cruce previo a comienzos de este mes.

Entonces, Vargues criticó a los argentinos varados en Miami a causa de un DNU del Gobierno por la pandemia del coronavirus, y Latorre, desde esa misma ciudad, le contestó fuertemente a través de una serie de tuits.

LA NACION