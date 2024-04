Le preguntaron a La China Suárez cómo sería su salida perfecta y su respuesta estuvo lejos de lo esperado

Escuchar

María Eugenia “La China” Suárez se encuentra en la última etapa del rodaje de la serie La Bastarda, que se realizó en San Martín de los Andes, junto a Eleonora Wexler y Diego Cremonesi. En su regreso a la ciudad de Buenos Aires y en medio del accidente de nariz que le provocó una fractura de gravedad menor, la actriz se dispuso a interactuar este lunes con sus seguidores mediante las redes sociales y abrió su corazón acerca de diferentes cuestiones íntimas.

De tanto en tanto, La China suele hacer para su público diferentes posteos sobre qué piensa y cómo se encuentra anímicamente. Usualmente, lo realiza desde Instagram, plataforma que eligió para responder a diferentes preguntas que los usuarios le enviaron. Desde las historias temporales publicó una imagen en la que indagaron acerca de cómo sería su salida perfecta y ella contestó sin vueltas.

“¿Cómo sería una salida de día perfecta?”, le preguntaron, a lo que la ex Casi Ángeles ironizó: “Una salida perfecta para mí es no salir jajaja”. Cabe remarcar que esto resonó entre los usuarios en medio de los rumores de un romance con Lauty Gram, del que todavía no se confirmó nada, sino que todo se basó en especulaciones propias desde las redes. Semanas atrás, uno de sus fans le consultó: “¿Qué es lo que tiene que tener un hombre sí o sí para atraerte?”.

La China reveló cómo sería una salida perfecta para ella y dejó atónitos a sus seguidores (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

“Me engancho cuando me quieren bien”, señaló sin vueltas ni misterios. En este sentido, amplió: “Me gusta un hombre que demuestre y se la juegue”. Por último, lanzó: “Habladores hay muchos”.

De esta manera, Suárez eligió referirse solo a algunos aspectos de su vida privada, al igual que de su trabajo y corrió de escena cualquier indicio de una posible relación amorosa, aunque dejó la ventana abierta y confirmó que en “un futuro sí” tendría más hijos.

La China contó que le gustaría volver a ser madre (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

La China Suárez adelantó cómo se encuentra de su accidente

En su regreso a Buenos Aires la semana pasada, La China sufrió una fractura de nariz, por la cual no tuvo que someterse a una cirugía, ya que no existió “desplazamiento”, según explicó en sus redes. No obstante, en sintonía con la serie de respuestas que se propuso hacer en Instagram, indicó: “Me quedó un re huevo. Pero bueno, veré si a futuro me lo opero o qué. Mi tema es que no quiero otra nariz, así que no sé cómo lo haré”.

Tras tocar el tema sobre operaciones, un seguidor le consultó si ya se había sometido a una cirugía. Sin filtro, contó su experiencia: “Sí, me operé las tet***. Ahora que están durmiendo mis hijos acá al lado, me las operé, porque después de dar leche -yo siempre tuve- y después de mirarme una vez al espejo de costado, literal parecían los huevos de un viejo. Que nunca vi los de un viejo en persona, antes de que me inventen cualquier cosa. Pero sí, eran como dos bolsitas así, horribles y dije: ‘No, no, me las voy a operar’”.

Es por esto que en una de sus siguientes historias temporales se refirió a la opinión de terceros acerca de su aspecto y su privacidad, sobre lo que aclaró: “Lastiman y mucho cuando inventan. Los comentarios por X ya no. Pero el invento y el acoso constante por su puesto que sí, pero confío en mi abogado. Tarda, pero llega”.