La China Suárez mandó al frente a Benjamín Vicuña con una foto íntima

La China Suárez se burló del estilo casual de Benjamín Vicuña en una íntima postal hogareña Crédito: Instagram

24 de noviembre de 2020

Durante mucho tiempo la China Suárez fue reservada respecto al tipo de contenido que compartía en sus redes sociales. De hecho, conocer espacios de su casa, escenas con sus hijos y hasta gustos personales era todo un misterio. Sin embargo, esto cambió durante el confinamiento de este 2020, la excusa perfecta para mostrarse más cercana a su comunidad y dejar -de a poco- conocer sus intimidades. Entre varias particularidades, se destacó la de su complicidad con Benjamín Vicuña,que incluso horas atrás llamó la atención por tratarse de una picardía "entrecasa".

"Hola", escribió Suárez en una historia de los dos. ¿La característica? Mientras ella se sorprende al posar para la foto, el actor chileno no aguanta la risa de fondo y aparece con poca ropa. Sin remera, con pantalones casuales y con un look muy relajado, Benjamín no pudo evitar ser fotografiado por su propia pareja pero lejos de mostrar rencor, compartió la misma foto y agregó un dulce "hola hermosa".

La íntima complicidad de la pareja que despertó gracia entre los seguidores

La publicación generó reacciones románticas entre sus seguidores, quienes además de celebrar el amor entre ellos, festejan cada intimidad que comparten.

La pareja atraviesa un presente amoroso y familiar. A casi cuatro meses del nacimiento de Amancio - el segundo hijo entre ellos luego de Magnolia - ambos se preparan para volver al trabajo.

Resulta que la China y Benjamín volverán a trabajar juntos para la pantalla chica y al parecer las grabaciones ya comenzaron. Según adelantaron en Los Ángeles de la Mañana, los actores protagonizaran una comedia titulada Sesiones junto a Carla Peterson, Julieta Cardinali y estará dirigida por Ana Katz.