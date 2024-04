Tori Spelling y Shannen Doherty eran “como hermanas”, pero de un día para el otro dejaron de hablarse

Escuchar

Fueron inseparables, pero la amistad se rompió, dejaron de hablarse y durante décadas se evitaron. Treinta años después, Tori Spelling y Shannen Doherty aceptaron sentarse cara a cara y sacar los trapitos al sol.

En la conversación, que las dos compartieron en sus respectivos podcast (Let’s Be Clear y Misspelling), las actrices recordaron que las dos tuvieron un romance con el mismo compañero de elenco, reconocieron ser las chicas más revoltosas del grupo y Doherty señaló que por ser la hija del productor de la tira, Aaron Spelling, Tori tenía un trato preferencial.

Las actrices, que volvieron a verse en 2019, cuando compartieron una vez más elenco -junto a algunos de sus antiguos compañeros- en BH90210, un extraño programa que buscó homenajear al ciclo que las volvió famosas, comenzaron la charla tratando de dilucidar cuál fue el motivo por el que se “pelearon”. “Fue extraño. Éramos amigas y luego, en un minuto, ya no lo éramos”, lanzó Spelling. Doherty estuvo de acuerdo. “Fue muy frustrante para mí porque siempre solía decirte: ‘Tor, tenés que tener tus propias opiniones. Sos inteligente, divertida y talentosa. Te amaba y te respetaba, y quería que creyeras en vos misma tanto como yo creía en vos”.

Esa falta de opinión propia, a criterio de Doherty, hizo que su amiga se viera influenciada por lo que decían sobre ella “ciertos dos individuos”. Si bien no los nombró, los fans especularon en las redes que se refería a los otros protagonistas de la serie, Jennie Garth y Jason Priestley. “Sabés que soy una persona influenciable. Esa es mi perdición”, aceptó Spelling.

“Éramos como hermanas, mejores amigas. Siempre estábamos juntas. Si yo llegaba tarde, vos también lo hacías”, continuó Doherty, quien semanas atrás, recibió a Priestley en su podcast y le contó que mientras él y otra compañera se quejaban de que llegaba tarde a las grabaciones, ella estaba lidiando con un matrimonio difícil: su entonces marido era adicto y tenía miedo de dejarlo solo. El actor aceptó que, ante esa situación, no se acercó a ella a preguntarle qué le pasaba y sí elevó sus quejas, junto a otros compañeros, a la producción. El resultado: la actriz fue desvinculada de la serie.

“Las dos llegábamos tarde, pero yo siempre fui más afectada por las quejas de los demás y era claro el porqué: no iban a decirle nada a la hija del productor”, disparó Doherty a quemarropa. Lejos de enojarse, su colega recogió el guante: “Creo que cuando era joven, quienquiera que fuera el alfa en ese momento, lograba influirme. Y creo que no podía defenderme por mí misma. No me adueñaba de nada. Entonces lo único que hacía era ser amable con todos. Pero es como dijiste: ¡Tené una p... opinión propia sobre algo!”.

A la tensión en el set se sumaron las complicadas relaciones románticas que en aquel momento las tenían como protagonistas. Las dos estuvieron de acuerdo en señalar al novio de Spelling como otro de los causantes del alejamiento entre ellas. “Eran varias las personas que estaban tratando de descubrir cuál era el punto débil en el que podías dejarte influir. Y yo simplemente dije: ‘No puedo seguir luchando por esto’. Una de esas personas era tu novio”, aseguró Doherty.

Y Spelling recordó: “En ese momento, las dos teníamos novios que terminaron siendo amigos y no eran precisamente personas geniales. Ambos tuvieron muchos problemas. Fueron mucho mejores el uno con el otro que con nosotras”. Luego, recordaron un viaje que realizaron junto a sus parejas a México. Durante la estadía, Spelling encontró mensajes “cuestionables” en el teléfono celular de su novio. “Me llamaste llorando desde tu habitación y viniste a la mía. Y hubo un hecho que recuerdo específicamente. Te miré y te dije: ‘Tenés que terminar con él o lo voy a terminar asesinando’. Sentía que no podía quedarme al margen”, recordó la actriz. Y continuó: “Pero no terminaste en ese momento con él. Te siguió torturando por un poco más de tiempo. Se sintió extraño haberte sermoneado porque yo estaba en una situación muy similar a la tuya”.

“Hubo muchos momentos realmente interesantes en ese tiempo en el programa y en nuestra relación. No recuerdo el momento exacto en el que se produjo la ruptura, pero creo que todas esas cosas chocaron al mismo tiempo, y tal vez fue tanta presión de otras personas que, ya sabés, la amistad simplemente se disipó. Y luego gravitaste hacia los demás”, concluyó la actriz que interpretó a Brenda Walsh.

Si bien se rumorea que mientras grababan el programa, Spelling tuvo un romance con Luke Perry y Doherty con Priestley, ahora confesaron que ambas estuvieron con otro de los miembros del programa: Brian Austin Green. “Me enteré de que entre ustedes había ocurrido algo cuando te escuché decirlo en tu podcast, en abril”, reveló Tori. Y Shannen, entonces, explicó: “La relación que tuvimos fue realmente breve y ocurrió mucho más tarde... ¿Quizás estaba haciendo Charmed? No lo sé, fue mucho después de Beverly Hills 90210. Intentamos algo, pero nos dimos cuenta enseguida que no iba a funcionar. Los besos ni siquiera tenían sentido”. Spelling, entonces, intervino: ”¡Ni siquiera puedo imaginarme a los dos besándose!“

“¡Yo tampoco! Por eso no llegó a ninguna parte porque era realmente incómodo. No hubo fuegos artificiales. Éramos muy cercanos y nos conocíamos demasiado. Era como si fuéramos niños pequeños. Amo a Brian, es uno de mis seres humanos favoritos, pero no hubo chispa”, señaló Doherty.

Lejos de molestarse, Spelling disparó. “Él realmente nunca fue mío. Tuvimos un breve romance. ¡Tenía 18 años y engañé al novio con el que perdí mi virginidad con él! Me enamoré perdidamente de Brian. De hecho, siempre me refiero a él como el primer amor de mi vida. Han pasado 30 años y solo somos amigos. Amo a su prometida, pero si él me dice algo, me pongo muy nerviosa y vuelvo a ser mi yo de 18 años”.

Spelling y Green tuvieron varias relaciones públicas en el set de Beverly Hills 90210 y más allá. Después de salir con Tiffani Thiessen (quien interpretó a Valerie Malone durante varias temporadas), Green salió y tuvo un hijo con Vanessa Marcil (que personificó a Gina). En 2004, el actor comenzó una relación con Megan Fox, con quien se casó 2010 y tuvo tres hijos, Noah, Bohdi y Journey. La pareja se divorció en 2022 y Green volvió a apostar al amor junto a Sharma Burgess, con quien tuvo a su hijo más pequeño, Zane.

Spelling, a su vez, se casó con Charlie Shanian en 2004. Luego comenzó una relación con Dean McDermott, con quien se casó en mayo de 2006 y tuvo cinco hijos, Liam, Stella, Hattie, Finn y Beau. En 2023 se separó y a fines de marzo, la actriz pidió el divorcio.

