Cienciología, la iglesia a la que pertenecía la actriz Kirstie Alley que la ayudó a sanar sus adicciones

Kirstie Alley, actriz estadounidense, famosa por su papel en la trilogía Mira quien Habla y la comedia Cheers, murió este 5 de diciembre. La actriz de 71 años de edad había participado en numerosas películas desde su debut en la película Star Trek II: La ira de Kha.

Alley era miembro de la iglesia de la Cienciología, creencia que habría adoptado en 1979 y que le habría ayudado a superar su adicción a la cocaína. Incluso declaró que el programa de la iglesia le habría ayudado a limpiarse permanentemente de las drogas.

Kirstie Alley murió a los 71 años GROSBY GROUP

Cuando participó en la edición británica de Big Brother de los famosos, Rodrigo Alves intentó conocer sobre la Cienciología a través de las palabras de Kirstie Alley, quien le respondió que si estaba interesado en esta iglesia leyera libros o mirara el canal de televisión.

¿Qué es la iglesia de la Cienciología a la que pertenecía Kirstie Alley?

De acuerdo con el sitio oficial de la Cienciología, se trata de una religión “que ofrece una ruta precisa que conduce a una completa y certera comprensión de la verdadera naturaleza espiritual”.

La Cienciología es una creencia que va hacia el espíritu y tendría como premisa que el hombre es un ser espiritual inmortal. Además de que las personas son intrínsecamente buenas.

Fue desarrollada en la 1952 por el estadounidense L. Ronald Hubbard y sus materiales de estudio y sesiones de auditación o rehabilitación espiritual son de pago.

Entre los famosos que son miembros de la iglesia de la Cienciología se encuentran John Travolta-, Tom Cruise, Elizabeth Moss, Giovanni Ribisi y Laura Prepon.

Tom Cruise forma parte de esta iglesia (AP Foto/Alberto Pezzali)

El emotivo mensaje de John Travolta tras la muerte de Kirstie Alley: “Nos volveremos a ver”

El actor, que protagonizó junto a Alley la comedia romántica de 1989, publicó una foto retrospectiva de la actriz en Instagram y escribió: “Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver”.

Según se supo, ellos mantenían una estrecha relación. En varias oportunidades, la actriz fue consultada sobre su relación con Travolta: “Estuve muy enamorada de él. Diré que es una de las cosas más difíciles que he hecho, la decisión más difícil que he tomado fue alejarme; porque estaba locamente enamorada de él, éramos divertidos juntos. No fue una relación sexual porque no voy a engañar a mi esposo. Pero creo que hay algunas cosas que son mucho peores que las relaciones sexuales, que engañar a alguien de esa manera”, había expresado en una oportunidad.

Durante la noche del lunes trascendió la noticia que confirmó la muerte de Alley a los 71 años. A través de su cuenta personal de Twitter, sus hijos informaron del fallecimiento de la querida actriz, que en Estados Unidos ganó una enorme popularidad por su trabajo en la sitcom Cheers, y que el resto del mundo conoció a través de su protagónico en la saga de películas Mira quién habla. En ese comunicado publicado a través de redes sociales, True y Lillie Parker informaron que su madre murió debido a un cáncer.

