El emotivo mensaje de John Travolta tras la muerte de Kirstie Alley: “Nos volveremos a ver”.

Poco después de que se conociera la muerte de Kirstie Alley, la actriz de 71 años que protagonizó la trilogía de películas Mirá quien habla, su compañero y amigo John Travolta le dedicó un sentido mensaje en redes sociales y expresó ante el dolor: “Nos volveremos a ver”.

El actor, que protagonizó junto a Alley la comedia romántica de 1989, publicó una foto retrospectiva de la actriz en Instagram y escribió: “Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver”.

Según se supo, ellos mantenían una estrecha relación. En varias oportunidades, la actriz fue consultada sobre su relación con Travolta: “Estuve muy enamorada de él. Diré que es una de las cosas más difíciles que he hecho, la decisión más difícil que he tomado fue alejarme; porque estaba locamente enamorada de él, éramos divertidos juntos. No fue una relación sexual porque no voy a engañar a mi esposo. Pero creo que hay algunas cosas que son mucho peores que las relaciones sexuales, que engañar a alguien de esa manera”, había expresado en una oportunidad.

Durante la noche del lunes trascendió la noticia que confirmó la muerte de Alley a los 71 años. A través de su cuenta personal de Twitter, sus hijos informaron del fallecimiento de la querida actriz, que en Estados Unidos ganó una enorme popularidad por su trabajo en la sitcom Cheers, y que el resto del mundo conoció a través de su protagónico en la saga de películas Mira quién habla.

En ese comunicado publicado a través de redes sociales, True y Lillie Parker informaron que su madre murió debido a un cáncer. En ese texto, ambos hijos de la actriz detallan: “Nos entristece informar que nuestra increíble, feroz y amada madre falleció luego de una batalla contra un cáncer, que fue descubierto recientemente. Ella se encontró rodeada de su familia más cercana, y peleó con gran entereza, dejándonos con la certeza de su alegría eterna de vivir, y de cualquier aventura que la aguardara. Igual de icónica que fue en pantalla, ella supo ser una madre y abuela aún más asombrosa. Estamos agradecidos al increíble equipo de doctores y enfermeras que la cuidaron”.

También, la actriz Jamie Lee Curtis, quien trabajó con Alley en la serie Scream Queens de Ryan Murphy, le dedicó un mensaje y aunque expresó que ambas tenían desacuerdos respecto a algunos temas, sentían un “respeto mutuo y una conexión”. Alley expresó su apoyo a Donald Trump a partir de las elecciones presidenciales de 2016. “Ella fue un gran complemento cómico en @tvscreamqueens y una hermosa mamá oso en su vida real”, continuó Curtis.

Por su parte, el famoso director y productor James Burrows también rindió homenaje a la estrella. “Kirstie Alley fue un regalo del cielo para Cheers cuando se unió a la comedia de situación de la NBC en 1987″, expresó. Y continuó en diálogo con el medio Variety: “Ella era divertida y hermosa. No encuentras esas dos cosas juntas muy a menudo”.

Alley firmó con Cheers en el punto medio de su carrera de 11 temporadas en NBC, de 1982 a 1993, cuando el programa buscaba dar un giro complicado a los años de romance entre los personajes de Sam Malone y Diane Chambers interpretados por Ted Danson. y Shelley Long. La salida de Long del programa después de la temporada 5 provocó la reorganización que trajo a Alley. “Ella revitalizó el espectáculo”, recordó Burrows.

Entre muchos otros mensajes que lamentaron la muerte de la actriz y recordaron alguna anécdota con ella, estuvo también el actor Robert Patrick, la actriz Ever Carradine y el cantautor de country Travis Tritt.

