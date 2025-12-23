Cinco series breves y divertidas para ver en Navidad

Llega Navidad y hay pequeñas lagunas de tiempo, entre las corridas para cumplir con las preparaciones culinarias, algunos ajustes festivos de último momento y los consabidos rezongos familiares, que nos dejan tomar un respiro para relajarnos y pasar un buen rato. Tener a mano algunas series breves y divertidas para esa ocasión es el mejor antídoto para el ajetreo de estas fechas y el merecido descanso mental antes de fin de año. Con este espíritu, aquí van algunas recomendaciones.

I Love L. A. (HBO Max)

“El aire de L. A. es tan seco que siento que me envejece más rápido”. La reflexión de Maia (Rachel Sennott) llega después de una mañana de sexo interrumpida por un temblor tectónico justo el día de su cumpleaños, y el agrio descubrimiento de que su compañera de trabajo posteó una foto de hace dos años donde estaba joven y espléndida. ¿Puede ser que con apenas veintitantos ya se sienta anciana en una ciudad que arrasa con esa preciada mercancía de la vida moderna? Todo puede ser. Ese es el eje de la comedia creada por la actriz y guionista Rachel Sennott (Shiva Baby), la reflexión ligera y despreocupada sobre el mundo contemporáneo desde el prisma de una generación que aspira a ser influencer y oscila entre el despego emocional y el extremo dramatismo, una especie de esquizofrenia que los empuja a esa recurrente definición de “generación de cristal”. Más allá de esa lúcida exégesis del universo de la costa Oeste -un territorio que fue sitio del primer cine de Paul Thomas Anderson, cuya sensibilidad de aquella época, junto con la de Richard Linklater y la Greta Gerwig del mumblecore, Sennott asimila- y de la identificación de los dilemas de su todavía indescifrable generación, I Love L. A. explora la idea del éxito, la cultura de los influencers, y esa divertida convicción de que no se puede salir de la contradicción en la que se vive si no es golpeado y confundido.

Mr. Scorsese (Apple TV)

El menú cinéfilo para esta Navidad puede ser la reciente serie documental de Rebecca Miller, hija del célebre dramaturgo Arthur Miller, esposa ya desde hace más de dos décadas de Daniel Day Lewis, cuyos méritos como realizadora y documentalista a menudo se extravían en su frondoso árbol genealógico. En los cinco episodios de Mr. Scorsese propone un recorrido por la vida y obra del director italoamericano, desde sus años en Little Italy -la aparición de sus amigos de aquella época es uno de los grandes momentos de la miniserie- cuando era apenas un hijo de inmigrantes con aspiraciones sacerdotales, a sus estudios en una Universidad de Nueva York, su triunfo con el marco del Nuevo Hollywood y su madurez como una de las voces más importantes del arte contemporáneo. Miller dialoga con franqueza con ese sobreviviente de su generación, en plena actividad y expansión, pero al mismo tiempo se propone entender el devenir de un cineasta crítico y arriesgado que ha sorteado catástrofes personales, matrimonios fallidos y reveses creativos, para afirmarse en una industria compleja y llegar a su veteranía con lucidez y renovado entusiasmo. No es una serie solo para cinéfilos, sino una puerta a una obra que vale la pena revisitar a la luz del presente para redescubrir la verdadera dimensión de su lugar en la historia del cine.

Poker Face (Universal+)

Ahora que Rian Johnson vuelve a estar en el ojo público gracias al reciente estreno de su tercera entrega de la saga Knives Out, es un buen momento para recordar una de sus mejores creaciones para streaming, Poker Face. Estrenada su primera temporada en 2023 y la segunda a mediados de este año, la historia tiene mucho del universo de Johnson -una intriga criminal, humor absurdo, actuaciones estelares, diálogos afilados-, pero también consigue salir de ese tono recurrente en el mundo de las series, a menudo atrapadas entre la solemnidad y la repetición. La protagonista aquí es Natasha Lyonne -otra razón para no perdérsela-, una especie de detectora de mentiras en carne y hueso, que es capaz episodio tras episodio de sobrevivir con singulares dificultades en un mundo signado por la mentira y la destrucción.

Johnson persiste en una lógica ya en desuso, como aquella que planea cada episodio con autonomía, dedicado a explorar el tema que importa en la serie - ¿cuál es el sentido de la verdad hoy en día? -, pero sin quedar atrapado en enganches gratuitos, golpes de efecto, y vueltas de tuerca absurdas que no hacen más que menospreciar la inteligencia del espectador. Para brindar con una sonrisa astuta y disfrutar de una historia plena de ingenio y humor mordaz, Poker Face es una elección segura.

La silla (HBO Max)

Otra novedad de las últimas semanas marca un hito interesante en la comedia reciente. La aparición de Tim Robinson al frente de una nueva serie indica la consolidación de un atípico camino de humor que, si bien no es para todo el mundo, su mera circulación ya es prometedora. Algunos pueden no tener ni idea de quien es Robinson, otros pueden haber visto algún sketch de su serie I Think You Should Leave with Tim Robinson (2018), disponible en Netflix, otros la película Amistad tóxica -que acaba de aparecer en Paramount+ hace unos días, y la mayoría puede odiarlo, asegurar que su humor es imbécil y su figura bastante desconcertante. Pero de hecho la clave del humor de Robinson está en la incomodidad, y sus personajes exponen ese sentir tan frecuente en el mundo contemporáneo.

La silla comienza con una situación que parece menor: un ejecutivo de una empresa dedicada a diseñar shoppings con respeto ambiental ofrece una charla ante colegas y cuando se sienta luego de su discurso, la silla se rompe y queda en ridículo ante el auditorio. Un mal momento, es cierto, pero nada grave. Sin embargo, para el atribulado William Trosper (el propio Robinson) será humillante y por ello inicia una aguerrida pesquisa para descubrir si la compañía de muebles de oficina quiere aniquilarlo. Su paranoia escala de tal amanera que afecta su vida familiar, sus condiciones laborales y su propia seguridad personal. La gracia está justamente en esa convicción, cada vez más frecuente, de que las conspiraciones son la forma de ver el mundo y esa angustia que generan el futuro que se viene. Nadie como Robinson para mostrarlo con locura y el humor más disparatado.

Fisk (Netflix)

Una serie todavía disponible en Netflix, pero que con el tiempo salió del radar es Fisk, comedia australiana sobre una abogada que intenta comenzar de nuevo luego de la infidelidad seguida de separación de su marido, un ataque de furia que le valió el despido, y un obligado regreso a Melbourne luego de una larga temporada lejos de casa. Nada mejor que Navidad para revisitar esas historias de replanteos y evaluaciones apuradas, como si el tiempo que concluye con el brindis marcara el pasaje a otra dimensión. Pero así somos, las Navidades propician reencuentros y balances, y las comedias nos revelan el lado más absurdo y paradójico de esas ambiciosas cavilaciones. Algo de ello le ocurre a Helen (Kitty Flanagan), cuyo agobio se traduce en no tener energía ni siquiera para elegir su vestuario y por ello aparece en su primera entrevista de trabajo con un traje marrón “orgánico” que le queda varios talles más grandes. Para colmo, debido a esa mudanza apresurada, Helen se aloja en una vivienda de alquiler temporal a la que la dueña custodia con recelo, además de entrometerse en los asuntos de sus inquilinos.

La escritura del guion -a cargo de la propia protagonista y su hermana, Penny Flanagan- desliza el estilo campechano del humor australiano, la conciencia de su condición insular, y el desajuste del estilo de la sitcom en un camino dirigido con conciencia hacia el absurdo. Un ligero bocado de comicidad para sacudir la pesadez del día después de Navidad.