13 vidas, la historia de un increíble rescate que se debate entre la realidad y el entretenimiento

Trece vidas (Reino Unido, 2022). Dirección: Ron Howard. Guion: Don McPherson, William Nicholson. Dirección de fotografía: Sayombhu Mukdeeprom. Elenco: Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton, Sahajak Boonthanakit, Thira Chutikul. Duración: 157 minutos. Disponible en: Amazon Prime Video. Nuestra opinión: buena.

En una de sus primeras apariciones en escena Rick Stanton, el personaje interpretado por Viggo Mortensen, parece no estar muy seguro de aceptar la propuesta de su amigo John Volanthen (Colin Farrell) para unirse a los intentos de rescate de los doce chicos perdidos junto a su entrenador en una peligrosa cueva del norte de Tailandia, la historia real ocurrida en 2018 que inspiró este film dirigido por Ron Howard, ya disponible en Amazon Prime Video. “Ni siquiera me caen bien los chicos”, refunfuñe Stanton y su tono práctico y sin vueltas marca la pauta del desarrollo de la película que no pierde tiempo en ponerse en acción, como sus héroes estoicos y resolutivos.

Así, luego de una ajustada introducción en la que se muestran las horas previas del desastre, el partido de fútbol, el entusiasmo y la camaradería de los chicos y su entrenador que decide acompañarlos a explorar la cueva, un punto turístico y terreno conocido por el grupo que no sabe que su excursión habitual se volverá peligrosa por una tormenta tan fuerte como inesperada para el momento del año. Sin detenerse en subrayar que los motivos del evento meteorológico es una de las consecuencias del cambio climático global pero trazando una clara línea de causa y efecto, Howard, según el guion de Don McPherson y William Nicholson (Everest), evita regodearse en la desesperación de los chicos atrapados y prefiere poner el foco en los esfuerzos para salvarlos. Una decisión creativa que evita momentos de exagerado sentimentalismo en la trama que intenta además equilibrar los diferentes puntos de vista y el creciente suspenso que aporta el paso de las horas y luego los días antes del rescate.

Ese sentido de la urgencia aparece con las primeras tomas submarinas cuando fracasan los primeros intentos por parte de los buzos tailandeses y las lluvias se intensifican. Una guerra contra el agua y la naturaleza que tendrá a los buzos británicos que interpretan Mortensen y Farrell como sus intrépidos comandantes. Unos expertos que son los únicos en comprender cabalmente la dificultad de la tarea por delante, una hazaña casi imposible de lograr más cerca de convertirse en una tragedia transmitida en directo a todo el mundo que en el éxito que todos esperan de ellos.

Viggo Mortensen, Joel Edgerton, Colin Farrell, Thira Chutikul y Popetorn Soonthornyanakij en 13 vidas imdb

A través de la mirada de Stanton y Volanthen la película despliega la extraña escena en el lugar de los hechos transformado en una suerte de feria, en dónde los medios, los rescatistas y los padres de los chicos esperaban el plan de rescate que no llegaba. Rituales religiosos, esfuerzos individuales y la lluvia inclemente son el marco de fondo de una historia tan increíble como verdadera en la que, según se ocupa de recordar el guion, la cultura local y su resiliencia fueron tan importantes como la ayuda externa recibida.

De todos modos, la película se centra en los dos buzos veteranos, su enorme habilidad para el buceo y cómo idearon la solución para lo que parecía una misión destinada al fracaso. En paralelo con la experiencia de los dos personajes está también la de Howard, hábil a la hora de crear climas de tensión y suspenso aprovechando al máximo las escenas submarinas, la sensación de encierro y el miedo a la falta de aire como elementos para hacer avanzar la trama. Para hacerlo, el realizador contó con el notable trabajo del director de fotografía tailandés Sayombhu Mukdeeprom (Llámame por tu nombre) y el elenco internacional encabezado por Mortensen y Farrell con la aparición secundaria de Joel Edgerton. Los tres intérpretes logran transmitir todo el arco de emociones de sus personajes con pocas palabras y gestos medidos. El hosco bombero jubilado de Mortensen y el más sensible experto en informática que encarna Farrell logran una dinámica en escena que hace desear por más proyectos de ambos en pantalla.