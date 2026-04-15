El Señor de los Anillos, la caza de Gollum: qué actores regresan y quién reemplazará a Viggo Mortensen en la nueva saga

El Señor de los Anillos: La caza de Gollum ya tiene fecha de estreno. La película, dirigida por Andy Serkis, llegará a los cines a mediados de diciembre de 2027. Además de lo que ocurrirá en esta nueva entrega, se supo que Viggo Mortensen no regresará a la Tierra Media. La gran incógnita es quién ocupará su papel. Recientemente se dio a conocer que Jamie Dornan será el encargado de calzarse el traje de Aragorn, este personaje tan querido por los fans. Kate Winslet y Leo Woodall también están entre las nuevas incorporaciones.

Jamie Dornan se suma al reparto de la nueva película de El señor de los anillos. El actor ocupará el lugar de Viggo Mortensen Emma McIntyre - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el marco de CinemaCon 2026 en Las Vegas, Warner Bros. anunció algunos de los títulos que llegarán a la gran pantalla en los próximos meses. Entre ellos, El Señor de los Anillos: La caza de Gollum que se suma a la trilogía que cuenta con millones de fanáticos en todo el mundo. Producida por Peter Jackson, esta nueva entrega se ubica antes de los eventos de La Comunidad del Anillo y se centra en la figura de Gollum, que es perseguida por un joven Aragorn mientras intenta encontrar el “tesoro” que le fue arrebatado.

Las novedades no solo atañen a la trama sino también al equipo que está delante y detrás de cámara. A los guionistas Fran Walsh y Philippa Boyens (quienes adaptaron las novelas del autor J.R.R. Tolkien para la pantalla), se suman Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou.

Respecto a los actores, hay algunos cambios que sorprendieron a los seguidores de esta franquicia. Mientras que Serkis regresará en el papel de Gollum/Sméagol, Ian McKellen lo hará como Gandalf. Por su parte, Elijah Wood retomará su rol de Frodo Bolson y Lee Pace como Thranduil, de las películas de El Hobbit. Respecto a las nuevas incorporaciones, Kate Winslet se suma como Marigol, Leo Woodall como Halvard y Jamie Dornan en el papel de Trancos, más tarde conocido como Aragorn.

La noticia de que Viggo Mortensen no vuelve a la saga entristeció a los fans

Este personaje, interpretado por Mortensen desde el comienzo de la trilogía en 2001, se convirtió en el favorito de los fanáticos y en uno de los personajes centrales de la saga. “Te hemos estado esperando, precioso”, escribió la compañía en Instagram entusiasmado con esta nueva figura. Fue el propio director el que confirmó recientemente que el actor que pasó parte de su infancia en la Argentina no volvería a ponerse en la piel de Aragorn. “Digamos que estamos reimpulsando el papel y estamos en camino de encontrar a alguien”, dijo Serkis en una entrevista con ScreenRant.

Aunque no está claro cómo surgió esta decisión de reemplazar a Mortensen, el actor se mostró renuente a protagonizar más franquicias en una entrevista con Vanity Fair de 2024. “Si creo que soy adecuado para el personaje, eso siempre es lo primero. Eso aplica para las franquicias. Si alguien viniera a mí con la película X, la tercera parte o la novena parte, y yo pensara que es un gran personaje y quisiera interpretar ese personaje y creyera que puedo aportar algo, lo haría. No estoy en contra de eso”, dijo en ese momento. “Pero normalmente no son tan buenas. Quiero decir, para mí, normalmente no están tan bien escritas. Son un poco predecibles”, agregó dando cuenta de los motivos que lo alejaron de la saga.

La última película que Mortensen escribió, dirigió y protagonizó fue Hasta el fin del mundo (2023); también ese mismo año apareció en Eureka, del argentino Lisandro Alonso. Respecto a Dornan, “su reemplazante”, hace tres años el actor estuvo en títulos como Cacería en Venecia y Agente Stone, y más recientemente actuó en la segunda temporada de El turista, de HBO Max.

Andy Serkins volverá a ponerse en la piel de Gollum

Tolkien escribió originalmente El Señor de los Anillos en la década del 50, tras el éxito de El Hobbit en 1937. Mientras que Jackson adaptó la primera en tres películas en 2001, 2002 y 2003, la segunda tuvo su propia trilogía en 2012, 2013 y 2014. Estas producciones, que ganaron 17 premios Oscar, no sólo significaron un éxito en cuanto a taquilla (recaudando de manera acumulativa casi 3 mil millones de dólares en todo el mundo) sino también en aspectos técnicos. La actuación de Serkis como Gollum en la segunda y tercera película fue pionera en cuanto a captura de movimiento, presentando efectos digitales innovadores de Weta Workshop.